Una aposta governamental sense suport popular

El recent sondeig publicat sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea revela una realitat incontestable: només un 24% dels ciutadans andorrans votaria a favor d’aquesta aliança. Aquesta xifra posa de manifest una manca evident de suport popular per un acord que, segons els seus promotors, suposaria un impuls per al futur econòmic i polític del país. Tot i les promeses d’un accés més ampli al mercat europeu i d’un suposat reforç en la cooperació internacional, la població sembla mantenir-se escèptica. Les crítiques se centren principalment en la pèrdua de sobirania que comportaria integrar-se a les dinàmiques europees, així com en l’impacte potencial en sectors clau com el comerç i la fiscalitat. És raonable avançar en negociacions d’aquesta magnitud sense un suport clar de la ciutadania? L’escàs consens posa en dubte la legitimitat d’un procés que podria canviar les bases del model andorrà. El Govern té el repte d’incrementar la transparència i escoltar les preocupacions de la població si vol evitar que aquest acord es converteixi en una font de divisió interna.