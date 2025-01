Un rècord de reclamacions

El rècord de 1.710 reclamacions gestionades pel Servei d’Atenció al Consumidor és un símptoma d’un mercat que sovint desprotegeix els ciutadans en favor del benefici privat. Darrere d’aquestes queixes hi ha consumidors afectats per pràctiques abusives i serveis deficients, prova de les desigualtats generades per un sistema probablement desregulat.

Aquesta situació evidencia la necessitat urgent de reforçar les polítiques públiques de protecció al consumidor. No n’hi ha prou amb resoldre conflictes puntuals; cal establir un marc legal més robust que previngui els abusos, alhora que s’augmenten els recursos destinats a serveis d’atenció i mediació per garantir una resposta ràpida i efectiva. Un mercat sense control perpetua la desigualtat i posa en risc la confiança ciutadana.

Cal un estat que reguli amb fermesa, reforci els mecanismes de control i eduqui la ciutadania sobre els seus drets. Les reclamacions no haurien de ser la norma, sinó l’excepció. Garantir un consum just i responsable no és només una qüestió econòmica, sinó una lluita per l’equitat i el bé comú.