Mesures amb forats legals que limiten la seva eficàcia

El Govern ha aprovat mesures per dificultar el contraban de tabac, com el pagament electrònic a partir del cinquè cartró i la limitació del transport de grans quantitats. Es tracta d’una iniciativa positiva per afrontar una problemàtica crònica, però amb mancances significatives que en poden comprometre l’eficàcia. Tot i els controls anunciats, no s’especifica com s’evitarà que un individu faci compres successives de quatre cartrons en diferents establiments, eludint la supervisió. A més, l’expressió «quantitats manifestament destinades a la revenda» és vaga i interpretable, fet que dificulta una aplicació uniforme de la normativa. El llindar per activar el pagament electrònic també limita el control a compres grans, deixant sense rastre operacions més petites, però acumulatives. D’aquesta manera, i tot i ser un pas endavant, aquestes mesures només seran efectives si es complementen amb mecanismes sòlids de seguiment i col·laboració amb les autoritats veïnes. Sense un sistema integral que tanqui aquestes llacunes, el contraban de tabac pot continuar sent una amenaça persistent per a l’economia i la legalitat.