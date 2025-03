La passivitat política davant la vulnerabilitat internacional

La fragmentació global en blocs polítics i econòmics constitueix un risc evident per a països petits com Andorra. En un context internacional cada cop més polaritzat, el país pot veure’s sotmès a dinàmiques externes que limiten la seva capacitat d’acció, comprometent tant l’autonomia política com la fortalesa econòmica. És especialment inquietant que aquesta tendència obligui Andorra a adoptar posicionaments externs, amb el perill d’abandonar la neutralitat històrica que ha garantit la seva singularitat institucional.

Aquesta situació posa en risc no només l’estabilitat política, sinó també l’econòmica, que depèn fortament de la confiança internacional i d’una equilibrada relació amb els seus veïns. Les institucions andorranes han d’actuar de manera ràpida, decidida i estratègica, reforçant els mecanismes d’autogovern i evitant situacions de vulnerabilitat davant pressions externes. Una actitud passiva davant aquest escenari internacional fragmentat només contribuirà a debilitar el país. Andorra necessita, doncs, una estratègia definida i coherent que protegeixi la seva estabilitat davant la creixent complexitat geopolítica.