El silenci institucional davant la pobresa de la gent gran

El creixement del risc de pobresa entre les persones de més de 65 anys, el qual ha augmentat un 4,3% aquest 2023, és una dada tan alarmant com incomprensible. Com pot ser que un col·lectiu que ha contribuït durant tota la seva vida laboral al desenvolupament del país es trobi en una situació tan precària? Aquestes xifres no són només estadístiques, són el reflex d’un sistema que ha fallat en la seva responsabilitat de protegir els més vulnerables. Les institucions encarregades de garantir la seguretat econòmica de la gent gran han permès que un dels pilars bàsics de qualsevol societat —la dignitat dels seus padrins— es degradi fins a límits insostenibles. No es pot justificar que persones que han cotitzat tota la seva vida hagin de patir per cobrir necessitats bàsiques com l’habitatge, l’alimentació o l’assistència sanitària. És urgent que el Govern assumeixi la responsabilitat d’abordar aquest problema amb solucions reals i efectives. Ignorar aquesta realitat no només perpetua la injustícia, sinó que envia un missatge preocupant sobre com Andorra valora els seus ciutadans més grans.