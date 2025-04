El retard del pla penitenciari allarga la precarietat

El sistema penitenciari andorrà acumula dèficits estructurals que posen en dubte la seva capacitat per garantir la reinserció i el respecte als drets fonamentals dels interns. Els interns passen fins a 20 hores diàries tancats a les cel·les, sovint concebudes per a tres persones, i han de fer-hi tots els àpats, una situació que genera un impacte psicològic negatiu i dificulta la rehabilitació.​ El Govern reconeix aquestes mancances i treballa en un pla d’actuació que preveu tenir enllestit abans de finals d’any. Aquest document, encara no presentat públicament, hauria d’incloure mesures a curt, mitjà i llarg termini, com la creació d’una unitat de psiquiatria específica i la revisió de la legislació penitenciària. Tanmateix, la manca de concreció i la lentitud en l’execució generen preocupació. Mentrestant, els interns continuen patint les conseqüències d’un sistema que, segons el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, no aconsegueix la reinserció en el grau desitjable. És urgent que el Govern passi de les paraules als fets i implementi reformes estructurals que garanteixin un tracte digne i efectiu per als reclusos.​