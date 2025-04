Crida per reconnectarel jovent amb la tradició

La Coral Casamanya és una de les entitats culturals més arrelades d’Ordino i d’Andorra. Amb més de 70 anys d’història, ha estat l’ànima de la cantada de caramelles i un referent en la preservació de les tradicions musicals del país. Tanmateix, la seva continuïtat es veu amenaçada per la manca de relleu generacional. Els darrers anys, la participació juvenil ha disminuït i la desaparició de l’escola de música local ha agreujat aquesta situació. Tot i la bona voluntat dels membres actuals, que continuen amb l’activitat, la realitat és que la coral es manté en “mode de supervivència”. Per garantir la seva pervivència, cal una estratègia institucional i comunitària que impliqui les escoles, les famílies i els joves. Però la responsabilitat no és només institucional. La societat civil ha de valorar i implicar-se en la cultura local, perquè perdre una entitat com la Coral Casamanya seria perdre una part del nostre patrimoni viu.