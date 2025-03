Iniciatives per a la creació d'actius

Un nou EmprènDay, una nova oportunitat per fer realitat el somni dels futurs empresaris

La directora del Carnet Jove pondera l'increment de nous interessats en les activitats i la necessitat d'oferir més recursos per encetar amb seguretat els projectes

L’emprenedoria en el jovent és cada dia més notòria i, si més no, una tendència mundial que inspira la ment de milers de joves creatius que cada dia arreu. Prova d’això és la consolidació d’un esdeveniment que enguany celebra la seva quarta edició i organitza el Carnet Jove com és l’EmprènDay, en el qual s’ofereixen xerrades inspiradores, espais de networking per connectar el talent del país (i fer perdre així la vergonya) i s’exposen casos reals d’emprenedoria i recursos que ajuden el jovent a desenvolupar els seus emocionants projectes.

“Ens trobem en el mes de l’emprenedoria i el nostre objectiu no és un altre que facilitar les eines i els coneixements necessaris amb uns espais adaptats per a joves que tenen interès a muntar el seu propi negoci, o bé que ja han confeccionat les primeres passes dels seus projectes i les volen validar amb els experts” comenta la Mònica Sala, directora de l’associació citada i vicepresidenta en el seu apartat europeu, afegint que el nombre d‘inscrits per a la jornada d’enguany “ascendeix fins als 40 participants”.

Més imatges del que ha brindat aquesta jornada matinera de l’EmprènDay 2025 a Hive Five. El Periòdic / P.M.

Es tracta així d’un “repunt” d’interessats, tal com explica la directora del Carnet Jove, amb una millora dels assessoraments individuals temàtics, que han rebut la inscripció de 10 persones, mentre que l’assessorament 360 “ha quedat ple”. Un altre dels punts més interessants és què pensa el nostre jovent sobre si l’entorn andorrà està o no ben capacitat per fomentar i donar suport a l’emprenedoria, i en veu de Sala, “els joves necessiten més espais no només per emprendre des del vessant de negoci, sinó per gaudir d’altres indrets de trobada per compartir i fer arribar així els seus neguits i aconseguir també vies d’impuls com ara la social, creativa o cultural”.

Sobre què cal millorar per aconseguir un entorn més emprenedor al Principat, la portaveu de l’entitat per al jovent subratlla l’obertura de nous espais de networking, així com destinar més recursos a la causa i que “ajudin realment a sostenir els projectes embrionaris i amb vertader potencial, atenent que és sobretot durant els primers passos quan els joves van més perduts“. Altrament, i continuant sobre els recursos, Sala remarca que l’accés als mateixos a Andorra “sovint no és gratuït i queda limitat, de manera que nosaltres ens encarreguem de brindar-los almenys uns recursos base per encarar la primera fase de les seves propostes”.

Finalment, i durant la sessió matinal, s’ha ofert una primera conferència per a tots els assistents amb el nom ‘Emprendre a Andorra: la guia legal i fiscal en 15 minuts per no perdre’t en la burocràcia’, en la qual s’ha explicat quins són els tres impostos fiscals més importants del país (sent aquests l’IGI, l’impost de societats i l’IRPF), com també les obligacions fiscals bàsiques que un jove emprenedor ha de tenir en compte. A més, s’ha constatat que tots els països del món fan servir el mateix model fiscal per aquesta faceta, i que durant les operacions entre societats no s’aplica l’IGI del país destinatari ni d’origen fins que es consuma l’acció.