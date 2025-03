Contingut patrocinat

Transforma casa teva sense estrès: La solució ‘clau en mà’ per a reformes i construccions

Fer una reforma o construir una nova llar és una experiència emocionant, però sovint es converteix en un procés aclaparador ple d’incerteses i problemes. Els detalls i les decisions que s’han de prendre en cada fase del projecte són innumerables, des de la planificació fins a l’execució. Tanmateix, disposar d’un servei de Project Manager ‘clau en mà’ alleuja gran part d’aquests mals de cap, garantint que tot el procés es dugui a terme de manera eficient, sense complicacions i amb un resultat final satisfactori.

MOVE PROJECTS, és un exemple de com un servei integral ofereix solucions completes i personalitzades tant per a construccions des de zero com per a reformes d’habitatges.

Què és un servei “clau en mà” i com funciona?

Un servei “clau en mà” és un model en què una empresa s’encarrega de tot el procés relacionat amb la construcció o reforma d’un habitatge, des de la idea inicial i la planificació fins al lliurament final de la propietat llesta per viure-hi. Això inclou el disseny de l’habitatge, pressupost tancat, termini definit, contractació de professionals i l’execució de cada fase del projecte. La perspectiva integral redueix significativament el temps i l’esforç que els propietaris han d’invertir, ja que totes les tasques estan centralitzades en un únic professional que es fa càrrec de cada aspecte.

En triar el servei, es delega la responsabilitat de l’execució del projecte i s’obté l’avantatge de comptar amb un Project Manager que coordina tots els elements de manera coherent. D’aquesta manera, s’elimina la necessitat de gestionar múltiples proveïdors, un aspecte que, en molts casos, genera confusió i manca de sincronització entre les diferents etapes del projecte.

Avantatges d’un servei integral: menys preocupacions, millor qualitat

Un dels beneficis d’optar per un servei “clau en mà” és la reducció de la càrrega de treball que recau sobre el client. La coordinació entre arquitecte, constructor, dissenyador i altres professionals es fa eficaçment per aconseguir una millor qualitat en cada fase del projecte. Sense la intervenció del client en cada petit detall, el tècnic responsable del projecte es pot centrar en la qualitat de la feina, sense preocupar-se per la gestió de les diverses parts implicades.

Els problemes comuns en projectes de construcció i reformes, com retards, sobrecostos i errors en l’execució, es minimitzen en comptar amb un únic responsable que s’encarrega de tot el procés. Així, s’estalvia temps i s’assegura que el projecte segueixi un curs eficient i que totes les tasques es completin d’acord amb els terminis establerts.

Coordinació eficient i estalvi de temps

Sense un servei “clau en mà”, el propietari ha de coordinar les activitats de diversos professionals i proveïdors, cosa que ocasiona demores i errors. La manca de comunicació entre els diferents equips produeix malentesos i afecta el resultat final. Amb un servei integral, tota la logística, des del disseny fins a l’execució, queda en mans d’un professional especialitzat que aconsegueix que tots els processos estiguin perfectament sincronitzats.

És meravellós perquè, com comentàvem, disminueix el temps total de l’obra i elimina la possibilitat de cometre errors que podrien allargar els terminis de lliurament. Els clients poden estar tranquils, sabent que el projecte avançarà dins del temps establert.

Pressupost i termini clar des del principi

Una de les grans pors de qui emprèn una reforma o construcció és la manca de control dels costos. Els projectes d’aquest tipus solen ser imprevisibles, amb despeses inesperades que poden sorgir durant el procés. Tanmateix, amb un servei “clau en mà”, el pressupost s’estableix des del principi, així com el termini de lliurament, i l’empresa que el gestiona es compromet a complir amb els límits acordats.

Aquest tipus de servei proporciona una claredat total sobre el cost i el termini total de la reforma o construcció, ja que l’empresa gestora estudia prèviament totes les despeses associades, incloent-hi materials, mà d’obra i qualsevol altre cost relacionat. En tenir un pressupost fix i un termini tancat, s’eviten sorpreses i es gestionen les expectatives amb més tranquil·litat.

La importància de comptar amb experts en cada fase del projecte

Quan es decideix per un servei integral de Project Management, l’empresa encarregada té accés a una xarxa de professionals de confiança contrastada perquè cada fase sigui executada per experts en el seu camp. Des d’arquitectes col·legiats fins a dissenyadors d’interiors, enginyers i constructors, tots els aspectes es gestionen per equips capacitats que coneixen les millors pràctiques i solucions per a cada tipus d’obra.

Un exemple d’aquest enfocament és MOVE PROJECTS (com comentàvem a l’inici), que col·labora estretament amb arquitectes col·legiats a Andorra per oferir solucions personalitzades en cada projecte. Aquesta col·laboració fa que el disseny i l’execució de l’obra siguin de la més alta qualitat i que els resultats finals compleixin amb les normatives locals i les expectatives del client.

Personalització i disseny a mida

El servei “clau en mà” no es limita a l’execució simple de l’obra; se centra a crear espais que s’ajustin a les necessitats i gustos específics de cada client. Des del disseny inicial fins als acabats finals, tot s’efectua de manera personalitzada. Els propietaris tenen l’oportunitat d’involucrar-se en les decisions estètiques i funcionals perquè el resultat final reflecteixi les seves preferències i estil de vida.

Aquest tipus de servei d’alt valor aporta una atenció adaptada, que té en compte les característiques de l’espai i els desitjos del client. En estar tot centralitzat en un únic professional, el disseny i l’execució es duen a terme de manera cohesionada, sense preocupar-se per la gestió de detalls amb diferents proveïdors.

Confiança en una empresa de renom: MOVE PROJECTS i Gorka Odiaga

Empreses com Move Projects, dirigides per professionals com Gorka Odiaga, que té una trajectòria destacada de més de 15 anys en el sector, asseguren que tot el procés sigui transparent, professional i d’alta qualitat. La marca ha consolidat la seva reputació a Andorra oferint solucions innovadores tant per a construccions des de zero com per a reformes, recolzades per un equip de professionals de confiança que s’asseguren que cada projecte compleixi sempre amb les expectatives dels clients.