MyInvestors llança un nou superdipòsit al 3,5% TAE a un sol mes

MyInvestor, el neobanc digital sostingut pel Grup Andbank, El Corte Inglés, AXA i diversos family offices, amplia i millora la seva oferta de productes d’estalvi amb un nou dipòsit a un mes al 3,5% TAE, disponible des de 5.000 euros. El producte es podrà contractar des d’avui fins al pròxim 11 de febrer i es tracta d’un dels dipòsits “més rendibles del mercat amb la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits a Espanya”, fan saber.

Aquest llançament reforça la gamma de dipòsits de MyInvestor, que actualment inclou opcions a tres, sis i 12 mesos des de 10.000 euros. Val a dir que el dipòsit a 3 mesos ofereix un 3% TAE per a clients que tinguin una cartera automatitzada, la qual és contractable des de 150 euros. Per als qui no contractin l’esmentat producte, el tipus és del 2,75% TAE.

Quant als dipòsits a 6 i 12 mesos, la rendibilitat és del 2,75% i 2,50% TAE, respectivament, per a clients amb carteres automatitzades, i del 2,50% i 2,25% per als qui no les contractin. El neobanc digital impulsa per aquesta raó la inversió en carteres automatitzades com una opció “accessible, flexible i amb baixes comissions”, adaptada a tots els perfils de risc.

Els trets característics dels dipòsits

Cal recordar que els dipòsits de MyInvestor poden contractar-se fins a 100.000 euros, no tenen despeses de formalització ni comissions de cap mena i es poden cancel·lar en qualsevol moment anticipadament amb la devolució del 100% del capital. Els dipòsits estan disponibles tant per a clients actuals com per a nous clients i es poden contractar amb diners ja dipositats al banc virtual o diners transferits des d’altres entitats.

Per a contractar els dipòsits, n’hi ha prou amb disposar d’un compte corrent remunerat i gratuït, que es pot obrir en línia en pocs minuts. Aquest compte ofereix actualment una rendibilitat de l’1,75% TAE fins a 70.000 euros durant el primer any sense condicions. A partir del segon any, els clients poden mantenir aquesta rendibilitat invertint en carteres automatitzades, fons, plans de la gamma MyInvestor i Finanbest, entre altres productes.