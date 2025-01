Moody’s tanca el 2024 reafermant al Principat amb un ràting Baa1

L’agència d’avaluació Moody’s ha publicat aquest divendres a la nit l’informe que tanca les revisions del 2024, en el qual manté el ràting país en Baa1. Al citat informe, la qualificadora destaca la solidesa de les finances públiques, la robustesa de les institucions i el baix nivell de deute públic. Respecte al creixement de l’economia, l’agència calcula que l’augment del PIB real d’Andorra durant el 2024 ha estat d’un 1,8% i estima que aquest es mantingui durant el 2025 i 2026, amb un 1,5% i 1,4%, respectivament.

D’altra banda, l’agència calcula que el superàvit fiscal s’ha situat en el 2,4% del PIB, a causa del fort increment dels ingressos fiscals. Moody’s també assenyala com a positius la gestió de les finances públiques andorranes, la millora de la supervisió financera, la progressiva diversificació de l’economia, així com el baix índex d’atur i el manteniment d’un entorn favorable per a les empreses.

En un altre annex, Moody’s identifica la sostenibilitat de les pensions i del sistema de salut com a reptes significatius i remarca que l’Acord d’associació amb la Unió Europea podria portar a un major creixement econòmic i, conseqüentment, revisions a l’alça del ràting del Principat. Finalment, l’empresa qualificadora situa la mida del sector financer, respecte a l’economia del país, i la necessitat de trobar un accés a mecanismes de liquiditat com a factors que limiten la millora del ràting.