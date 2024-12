L’IPC del novembre puja fins al 2,3%

L’índex de preus de consum (IPC) ha registrat una variació anual del 2,3% al novembre, superant l’1,8% anotat a l’octubre, un increment atribuït a les variacions de preus en diversos grups de béns i serveis, segons ha informat aquest dilluns el Departament d’Estadística. Els grups que més han contribuït a l’augment de la inflació són els béns i serveis diversos, amb un increment de 2,5 punts que situa la variació anual en l’1,6%, impulsat principalment per l’encariment de les assegurances, i el grup de transport, que registra un augment d’1,7 punts i se situa al -0,3% a causa de l’augment dels preus dels carburants i lubricants, que contrasten amb la baixada registrada el mateix mes de l’any passat.

El principal grup que ha contribuït a reduir la inflació ha estat el d’aliments i begudes no alcohòliques, amb una disminució de tres dècimes que situa la seva variació anual en l’1,4%, motivada principalment per la baixada dels preus dels olis i grasses, així com dels llegums i verdures. Quant a la inflació subjacent, que exclou els productes energètics i els aliments frescos, s’ha situat en el 3,1%, vuit dècimes per sobre de l’IPC general. Pel que fa als productes petroliers, la variació anual ha millorat significativament, passant del -13,6% al -8,7%.

La variació mensual de l’IPC ha estat del 0,2% al novembre, comparada amb el -0,3% del mateix període de l’any passat. Els grups que han tingut un major impacte en aquesta variació són l’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, amb una variació mensual del 0,6% i una repercussió del 0,15%, atribuïble principalment a l’augment del preu del lloguer i altres serveis relacionats amb l’habitatge, i el transport, amb una variació mensual del 0,4% i una repercussió del 0,05%, deguda a l’increment dels preus dels vehicles i dels carburants. En contraposició, el grup d’aliments i begudes no alcohòliques ha registrat una variació mensual negativa del -0,2%, amb una repercussió també negativa del -0,05%, a causa de la disminució dels preus de la fruita.