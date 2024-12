Les famílies d’Andorra gasten un 14,4% més en el darrer any

La despesa total efectuada per les llars del Principat en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat un 14,4% durant l’any 2023 en relació amb l’any 2022, així com la mitjana de la despesa per persona, que augmenta un 9,7%. Seguint la mateixa tendència, la mitjana de la despesa per casa ha augmentat un 6,6% i la de la despesa equivalent per persona, un 7,1%. Si es pren en consideració les dades de 2022, la despesa total de la població va augmentar l’any passat en tots els grups, destacant salut (40,7%), hoteleria i restauració (31,6%) i vestit i calçat (28,5%), segons les dades que comparteix avui el Departament d’Estadística.

Pel que fa a la localització geogràfica del desemborsament de les llars, el 84,8% de la despesa es va fer al mateix país i el 15,2% restant, a l’estranger. Amb relació a l’any 2022, la despesa efectuada a l’interior augmenta un 15,8%, i la seva materialització a l’estranger, un 6,8%. Respecte a fa dos anys, la despesa al Principat ha augmentat d’aquesta manera en tots els camps excepte ensenyament (-13,8%), destacant l’augment dels grups hoteleria i restauració (39,4%), salut (36%) i vestit i calçat (35,8%).

Respecte a aquesta despesa efectuada fora del territori, ha disminuït pels grups vestit i calçat (cau un 29,7%), begudes alcohòliques, tabac i narcòtics (davalla un 19,2%), béns i serveis diversos (15,1%), transport (11%) i esbarjo, espectacles i cultura (3,5%). D’altra banda, han augmentat per la resta de grups, principalment salut (148%), i aliments i begudes no alcohòliques (41,1%), com també ensenyament (29,7%), mobles, estris domèstics i serveis per a la llar (22,5%) i hostaleria i restauració (19,4%).

Més persones viuen d’un lloguer que s’encareix

D’altra banda, l’enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges. Entre les més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença més habitual és el lloguer (s’estima que el 64,1% de les persones residents al Principat ocupen el seu habitatge així), un percentatge que també creix respecte a l’any 2022.

El preu mensual dels lloguers més recents ha passat, en mitjana, dels 8,2 euros per metre quadrat l’any 2022 a 11,7 euros l’any 2023, mentre que la mediana ha passat de 8,5 per metre quadrat a 9,3 euros. Si s’observa així la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, la mitjana del preu mensual per metre quadrat és de 8,6 euros l’any 2023, mentre que l’any 2022 va ser de 7,7. Les dades corresponents a l’any 2023 indiquen que la demografia del Principat està conformada principalment en un 51,4%, per persones que viuen en llars sense persones dependents, és a dir, en llars d’un adult (13,1%).

Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,9 anys al 2023, molt similar a la de l’any 2022 (12,8 anys). Finalment, cal estipular que, d’acord amb les dades de l’any anterior, el 87,6% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 31,6% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Val a dir que l’11,3% no disposa de cap vehicle.