Les exportacions experimenten una caiguda del 19,4%

Els preus de les importacions han registrat un increment del 2,4% al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Si es compara amb el mes d’agost, l’augment és del 0,5%, segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística. En canvi, els preus de les exportacions han patit una davallada significativa del 19,4% respecte al setembre de l’any anterior. La variació mensual també és negativa, amb una caiguda del 24,7% en comparació amb l’agost.

Si es desglossa l’evolució per grups d’utilització, els béns de consum mostren una pujada del 4,8% interanual al setembre, mentre que els preus dels béns de capital creixen un 2,3%. Per contra, els béns intermedis registren una disminució del 2,3%. Respecte al mes anterior, es detecta un augment dels preus dels béns de consum (1,4%) i dels béns intermedis (2,6%), mentre que els béns de capital experimenten una reducció del 9,7%.

Segons la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), algunes categories d’importacions presenten increments notables. La maquinària i els equips de transport han pujat un 20,9%, i els olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal han augmentat un 7,1%. En canvi, els combustibles, lubricants minerals i productes similars registren un descens del 20,4%, mentre que les matèries primeres no comestibles, excepte combustibles, disminueixen un 7,5% respecte a l’any anterior.

Pel que fa a la procedència geogràfica de les importacions, el preu per unitat dels productes provinents d’Espanya cau un 4,8% interanual al setembre, mentre que els de França registren una lleu reducció del 0,4%. Per la seva banda, els productes importats de la resta del món baixen un 9,5%. Tanmateix, destaca l’augment del 34,3% en els preus de les importacions de la resta de la Unió Europea i del Regne Unit, impulsat en gran mesura per la importació de vehicles.