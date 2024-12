L’augment d’un 2,3% de l’IPC al novembre, impulsat pel cost del transport

La variació interanual estimada de l’IPC a Andorra per al mes de novembre s’ha situat en el 2,3%, segons l’indicador avançat publicat aquest dilluns pel departament d’Estadística. Aquesta dada suposa un increment de cinc dècimes respecte de l’1,8% registrat a l’octubre i reflecteix, principalment, l’increment dels preus del grup de transports i altres béns i serveis diversos.

El transport, un component clau en la cistella de consum, ha experimentat una evolució significativa en els costos, fet que ha contribuït notablement a l’alça de la inflació. Per contra, els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques han actuat com a factor moderador, ajudant a esmorteir parcialment l’impacte de l’augment en altres sectors.

En el context dels països veïns, Espanya presenta un IPC avançat del 2,4% per al mateix mes, amb un augment de sis dècimes respecte a l’octubre, mentre que França registra una xifra més moderada, amb un IPC avançat de l’1,3%, només una dècima per sobre del mes anterior. Aquestes dades situen Andorra en una posició intermèdia, en línia amb les pressions inflacionistes observades a escala regional.