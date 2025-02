La xarxa de calor de la capital s’amplia cap a Terra Vella per beneficiar a set propietats

La xarxa de calor d’Andorra la Vella s’amplia cap a la zona del carrer Terra Vella. Així ho assenyalen des de FEDA, detallant que “és una ampliació especialment important perquè permetrà donar servei als edificis d’habitatge a preu assequible que hi està construint el Govern” a la zona. Aquest fet referma l’aposta de país que són les xarxes de calor, en tractar-se d’un sistema “molt més eficient que les calderes individuals i que permet reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle”, valoren.

Capçalera d’Infraestructures energètiques, la filial de FEDA encarregada de fer aquesta ampliació, ha licitat així ja les obres. De moment, ja hi ha set edificis adherits que s’embrancaran a aquest desenvolupament de la xarxa. Cal precisar que l’obra prevista és un ramal de 400 metres, i amb aquesta ampliació s’augmentarà en 2 GWh la potència de la xarxa de calor, fet que es cobreix amb el que es genera a Ctrasa. Pel que fa al pressupost d’aquesta intervenció, està estimat entorn dels 700.000 euros, informa l’ANA.

Per tot això, la xarxa de calor que alimenta el centre de tractament de residus s’ha anat ampliant a poc a poc per diferents carrers de la capital. Quant a reptes de futur sobre aquest tipus de xarxes, des de FEDA recalquen que un dels projectes que està en estudi és “la instal·lació d’una caldera de biomassa a la planta de Soldeu, que permeti reduir així l’ús del gas natural”. Les primeres estimacions fan pensar que aquesta reducció pot ser d’un 30% i, per aquest motiu, des de l’empresa refermen el seu compromís de continuar “treballant per poder diversificar les fonts d’energia”.