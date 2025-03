La reforma de la Llei d’Auditoria endureix els requisits d’accés i suprimeix el permís de fronterer

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació de la Llei d’Auditoria de Comptes amb l’objectiu de millorar la supervisió de la professió, garantir la transparència i reforçar la seguretat jurídica. La proposta introdueix canvis de caràcter tècnic alineats amb normatives internacionals per reforçar la confiança en els processos d’auditoria.

Entre les modificacions, s’estableixen nous requisits d’accés a la professió, reconeixent l’experiència en òrgans de control públic com la Intervenció General, el Tribunal de Comptes i l’Autoritat Financera Andorrana. A més, s’elimina el permís de fronterer per exercir com a auditor a Andorra, assegurant la reciprocitat en l’exercici de la professió i evitant que professionals no residents operin sense un acord equivalent per als auditors andorrans.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que “es tracta d’una modificació puntual i tècnica per millorar la vigilància de la professió”, tot destacant que “els canvis estan alineats amb normatives internacionals per homologar la regulació amb l’entorn i equiparar-la a la resta d’Europa”.

La reforma també preveu l’aplicació de normes més exigents per als auditors de tercers països, que hauran d’acreditar estàndards equivalents als d’Andorra per poder signar informes d’auditoria. Paral·lelament, s’ha decidit substituir el Col·legi d’Auditors per la Branca d’Auditors del Col·legi Oficial d’Economistes, integrant els auditors dins d’aquesta estructura sense necessitat de crear un col·legi propi. “Aquesta reestructuració permet racionalitzar la representació professional sense necessitat de duplicar col·legis”, ha afegit Casal.