La Duana registra una caiguda del 30,4% en els ingressos per importacions al novembre

Els ingressos totals de la Duana per importacions al novembre s’han situat en 13,6 milions d’euros, un 30,4% menys respecte als 19,6 milions registrats el mateix mes del 2023. Aquesta xifra també representa una disminució del 5,5% en comparació amb el mes d’octubre d’aquest any, segons dades oficials fetes públiques per la Duana.

Tot i aquesta davallada mensual, l’acumulat anual dels ingressos per importacions fins al novembre del 2024 ascendeix a 223,6 milions d’euros, un augment del 14,5% respecte als ingressos obtinguts entre gener i novembre del 2023.

Pel que fa al sector del tabac, els ingressos han augmentat un 7,49% al novembre, assolint els 2,9 milions d’euros, en comparació amb els 2,7 milions registrats a l’octubre. Aquest increment esdevé encara més significatiu en termes interanuals, amb un creixement del 63,9% respecte al novembre del 2023 i del 79,3% respecte al mateix mes del 2022. En l’acumulat de l’any, la recaptació per taxes d’importació de tabac arriba als 107,2 milions d’euros.

Els ingressos per importació de begudes al novembre han estat de 791.777,2 euros, un 19,76% més respecte als 661.155,2 euros obtinguts a l’octubre. No obstant això, aquesta xifra és un 10,3% inferior als ingressos registrats el novembre del 2023.

Les taxes d’importació de combustibles minerals han generat al novembre 4.037.630,16 euros, una disminució del 19,45% respecte als 5.012.470,57 euros recaptats a l’octubre i un 8,8% menys en comparació amb els 4.428.883,45 euros ingressats el novembre de l’any passat.

Finalment, els ingressos per la importació d‘altres mercaderies han estat de 5.903.938,7 euros al novembre, amb una baixada del 2,57% respecte al mes anterior i una caiguda del 4,5% respecte als 6.182.739 euros registrats al novembre del 2023.