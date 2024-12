La CASS anuncia un dèficit de 22 milions a la branca general en el tercer trimestre

El Consell d’Administració de la CASS va validar aquest dimarts els estats financers corresponents al tercer trimestre de l’any, segons ha informat avui l’entitat. Les dades posen de manifest un dèficit de 22 milions d’euros a la branca general, una situació que contrasta amb el superàvit de 28,4 milions d’euros registrat a la branca de jubilació. Ara, la parapública remetrà ara aquests resultats al Govern per a la seva posterior aprovació.

Segons el comunicat, els ingressos per cotitzacions a la branca general han augmentat un 9,4% respecte al mateix període de l’any passat, situant-se en 127 milions d’euros. Tot i aquest increment, les despeses han crescut encara més, un 12,1%. Les prestacions sanitàries han ascendit a 105,9 milions d’euros (+11,7%), mentre que les prestacions econòmiques, com baixes i pensions d’invalidesa i orfenesa, han arribat als 56,9 milions (+12,7%).

Pel que fa a la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions també han experimentat un creixement significatiu, un 9,8%, fins als 145,6 milions d’euros. A més, les transferències del Govern per finançar pensions no contributives han sumat 5,3 milions. Aquest augment dels ingressos ha permès tancar el trimestre amb un superàvit de 28,4 milions d’euros. Malgrat això, les despeses també han crescut: les pensions contributives han pujat un 11,6%, fins als 121,5 milions, mentre que les no contributives es mantenen en els 5,3 milions d’euros.

En termes d’afiliació, el comunicat destaca un augment del nombre de cotitzants. Al setembre, hi havia 45.652 assalariats registrats a la CASS (+3,4% respecte al 2023) i 8.728 treballadors per compte propi (+3,9%). El nombre de pensionistes, en canvi, ha tingut una evolució dispar: a la branca general ha disminuït un 3,9% (2.576 beneficiaris), mentre que a la branca de jubilació ha crescut un 4,2%, amb un total de 17.268 pensionistes.