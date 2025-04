Avaluació macroeconòmica

Fitch Ratings manté la qualificació del Principat en un A-, amb una perspectiva estable

L'informe pondera que el ferm control de l'endeutament és un dels punts clau de l'economia local, la qual gestiona prudentment el vessant fiscal

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha publicat aquest divendres a la nit el ràting d’Andorra i l’ha situat de nou en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva que es va assolir el juliol del 2022. El creixement de l’economia andorrana, que ha estat d’un 3,4% del PIB l’any 2024, impulsat principalment pel sector turístic, la construcció i els serveis financers, és un dels “punts forts” que es destaca al seu informe. El Principat, destaca l’agència, té una economia “centrada en els serveis i poc exposada a les tensions del comerç global”.

D’altra banda, la qualificadora ressalta que el país disposa “d’uns fonaments estructurals forts”, amb un PIB per càpita i uns indicadors de governança que superen la mitjana de països amb la mateixa qualificació. Afegeix que la disciplina fiscal i l’estabilitat macroeconòmica “han estat claus per continuar disposant d’aquesta qualificació”, reforçat per una “gestió rigorosa del deute públic“, que se situa per sota de la mitjana dels països qualificats amb ‘A’.

En referència a la gestió fiscal, l’agència també assenyala que Andorra “manté un règim prudent” amb una ràtio de deute agregat de totes les administracions del 33,2% del PIB i un dèficit pressupostari controlat sempre per sota de l’1%. Aquesta estratègia permet garantir, segons Fitch, la credibilitat financera i “afavorir inversions estratègiques en infraestructures, habitatge i sanitat”.

Un altre factor pertinent que recull l’informe és la “solidesa del sector bancari, amb una capitalització i liquiditat adequades per afrontar desafiaments futurs”, cataloga. En aquest punt, es destaca que la consolidació del sector i la seva capacitat d’adaptació han reforçat encara més la seva estabilitat.