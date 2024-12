FEDA preveu inaugurar el parc eòlic el 2027 i treballa per assolir el 100% d’energia renovable

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) preveu posar en funcionament el parc eòlic al pic del Maià l’any 2027. Segons ha explicat el director general de FEDA, Albert Moles, l‘aprovació del pla sectorial d’infraestructures per part del Govern és el pas previ necessari per tirar endavant aquest projecte. Una vegada s’obtingui aquesta llum verda, la companyia haurà de negociar els permisos per utilitzar terrenys comunals, un requisit imprescindible per iniciar els treballs. FEDA ja ha començat a elaborar els estudis d’impacte ambiental i preveu licitar les obres el 2025.

El parc eòlic comptarà amb quatre aerogeneradors que produiran una potència de 20 megawatts, equivalent a 40 gigawatts hora anuals, aproximadament un 10% de la demanda de producció nacional. Segons ha explicat Jordi Travé, director d’operacions i noves infraestructures de FEDA, “l’energia eòlica ajudarà a incrementar la producció els mesos d’hivern, especialment al gener i febrer, quan hi ha menys producció fotovoltaica i hidràulica”. Travé ha remarcat que “és important incrementar la producció en aquests mesos perquè el parc eòlic ens ha de fer augmentar la capacitat productiva”.

Els objectius a llarg termini de FEDA inclouen garantir la qualitat del subministrament, mantenir la competitivitat i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Actualment, un 70% de l’energia consumida a Andorra és d’origen renovable, una xifra rècord que, segons Albert Moles, situa el país en una bona posició per assolir el 100% d’energia renovable per al 2030. “Ens volem posar l’any 2030 amb una energia 100% renovable i pràcticament zero emissions de CO₂”, ha destacat el director general, tot afegint que “és un repte global i Andorra, per la seva situació, ho pot assolir”. Per aconseguir-ho, enguany FEDA ja ha incrementat la compra de certificats d’energia renovable a Espanya i França en 21 gigawatts hora.

Per materialitzar aquests reptes, FEDA preveu una inversió de 180 milions d’euros en els pròxims cinc anys, amb l’objectiu de millorar la producció de fonts renovables, ampliar les xarxes de calor, reforçar les connexions amb Espanya i preservar la qualitat del subministrament. Entre els projectes més destacats es troba l’aprofitament de la central hidroelèctrica de l’Hospitalet per instal·lar una nova turbina, la qual permetria bombar aigua entre llacs de França i turbinar-la durant l’hivern. Segons Travé, aquesta iniciativa, encara en fase d’estudi, “podria doblar la producció als mesos d’hivern” i seria “molt interessant per a Andorra”.

Balanç del 2024: beneficis, manteniment i sostenibilitat

Aquest 2024, FEDA ha executat tres grans projectes. En primer lloc, s’ha dut a terme el manteniment del grup 2 de la central hidroelèctrica, amb l’objectiu d’allargar la vida útil de l’equipament. També s’ha finalitzat la retirada de l’antiga línia d’alta tensió entre Grau Roig i Encamp, substituïda per una línia més moderna que triplica la capacitat de transport energètic. Finalment, FEDA ha ampliat les xarxes de calor de FEDA Ecoterm, connectant una quarantena d’edificis nous a un sistema centralitzat més sostenible, que actualment representa un 7% de la calefacció del país. “Aquest any hem fet múltiples extensions i eliminat calderes de gasoil, reduint així les emissions de diòxid de carboni”, ha subratllat Travé.

Per altra banda, Moles ha explicat que FEDA tancarà l’exercici del 2024 amb uns beneficis superiors als 23 milions d’euros obtinguts el 2023: “El resultat serà molt bo, millor que el del 2023”, i ha atribuït aquesta situació a uns preus de mercat més baixos a Europa, gràcies a l’increment de les energies renovables i la reducció de la demanda.

El preu del quilowatt hora a Andorra ha estat de 0,176 euros, molt per sota de la mitjana de la Unió Europea (0,289 euros), d’Espanya (0,244 euros) i de França (0,278 euros). “Estem un 40% per sota d’Espanya i un 60% per sota de França, tenim uns preus molt competitius”, ha recalcat Travé. Pel que fa al 2025, Moles ha avançat que el pressupost preveu un increment de les tarifes “d’entre el 0 i l’IPC actual, que és del 2%”, tot i que ha recordat que “la darrera paraula és del Govern”.