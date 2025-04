Estadística

El pressupost del sector públic per al 2025 augmenta un 10,9% i supera els 1.922 milions d’euros

Les administracions públiques concentren el 82,6% de la despesa prevista, amb increments destacats en l'àrea de Seguretat Social

El pressupost de despesa agregada del sector públic per a l’exercici 2025 ascendeix a 1.922.134,07 milers d’euros, fet que suposa un augment del 10,9% respecte a l’any anterior. Pel que fa als ingressos agregats, la previsió és de 1.925.354,91 milers d’euros, amb un increment de l’11,1%, segons ha informat aquest dijous el Departament d’Estadística. Excloent els actius i passius financers, la despesa agregada prevista se situa en 1.815.273,49 milers d’euros (+9,4%), mentre que els ingressos previstos són de 1.726.213,97 milers d’euros (+8%).

Per sectors institucionals

El pressupost de les societats públiques no financeres per al 2025 és de 320.677,27 milers d’euros, un 24,9% més que l’any anterior. Tant les despeses com els ingressos reflecteixen el mateix import i percentatge d’augment. Sense comptabilitzar els fluxos financers, la despesa s’estableix en 267.415,99 milers d’euros (+9,8%) i els ingressos en 215.135,05 milers d’euros (+2,7%). En el cas de les institucions financeres públiques, el pressupost per a 2025 és de 10.469,84 milers d’euros, amb un increment del 25% respecte al 2024.

Administracions públiques

El pressupost consolidat per a l’any vinent de les administracions públiques és de 1.590.986,97 milers d’euros (+8,4%), mentre que els ingressos previstos són de 1.594.207,81 milers d’euros (+8,6%). Aquest sector es divideix en tres subsectors: administració central (que inclou el Govern i les seves institucions sense ànim de lucre i societats públiques no de mercat), administració local i Fons de la Seguretat Social.

El pressupost consolidat de despesa de l’administració central és de 690.661,17 milers d’euros (+6,1%), amb el mateix import i percentatge en els ingressos; les institucions sense finalitat de lucre del Govern gestionaran un pressupost de 145.488,80 milers d’euros (+11,8%), tant en despeses com en ingressos; i, finalment, pel que fa a les societats públiques no de mercat de l’administració central, el pressupost és de 32.526,85 milers d’euros, amb un increment del 3,2% en despeses i ingressos.

L’administració local comptarà amb un pressupost de despesa de 234.297,52 milers d’euros (+5,7%) i uns ingressos de 237.518,36 milers d’euros (+7,1%). Pel que fa als Fons de la Seguretat Social, el pressupost s’eleva a 488.012,63 milers d’euros (+12,5%) tant en despeses com en ingressos.