Estadística

El mes d’abril deixa un IPC avançat ubicat al 2,2%, una dècima per sobre de l’avaluat al març

El càlcul previ coincideix el passat mes amb el mateix que ha registrat Espanya, el qual en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima el seu valor

L’IPC avançat del mes d’abril se situa en el 2,2% segons el càlcul de l’indicador que ha fet públic aquest divendres el Departament d’Estadística. Val a dir que es tracta d’un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de març (2,1%).

Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, a causa de l’augment dels preus dels grups habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles i béns i serveis diversos, tal com va succeir el mes anterior. D’igual forma, el grup de transport hauria contribuït a moderar la inflació.

A tall comparatiu, l’IPC avançat d’Espanya del mes d’abril del 2025 se situa al mateix nivell; és a dir, al 2,2%. En aquest cas, i si es corrobora, disminuiria una dècima respecte a la variació registrada al mes de març. Pel que fa a índex avançat de França és del 0,8%., amb la qual cosa es mantindria al mateix nivell respecte a la variació registrada al mes de març.

El departament citat recorda que es calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la UE i es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Cal fer saber que l’indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb, aproximadament, el 99% dels preus d’abril entrats.

D’altra banda, per a les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. De manera que l’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva, que es farà pública el pròxim 19 de maig.