El Govern simplifica el tràmit de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària

El Govern ha aprovat la modificació del reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius necessaris per a la seva declaració. Aquesta reforma té com a objectiu reduir les gestions per als contribuents i agilitzar el procés d’inversió, garantint en tot moment el compliment de la normativa vigent.

Fins ara, els obligats tributaris que sol·licitaven una inversió estrangera immobiliària al ministeri competent havien d’efectuar el pagament a compte de l’impost al Departament de Tributs i Fronteres abans de rebre la resolució favorable de la inversió. Un cop abonat aquest import i complets els requisits exigits, es concedia l’autorització favorable. A continuació, el contribuent havia d’escripturar la compra davant notari, però, abans de fer-ho, estava obligat a efectuar l’autoliquidació de l’impost davant Tributs.

Amb la nova modificació aprovada per l’Executiu, si l’import abonat com a pagament a compte coincideix amb la quantitat definitiva que caldria liquidar abans de formalitzar la inversió davant notari, ja no serà necessari presentar una nova autoliquidació a Tributs. Aquesta excepció s’aplicarà únicament si la inversió es formalitza dins un termini màxim de sis mesos a partir de la recepció de l’autorització favorable emesa pel ministeri competent en matèria d’inversió estrangera.

L’impost sobre la inversió estrangera immobiliària va ser introduït a la Llei 3/2024 amb la finalitat de generar una nova font d’ingressos per a l’Estat. Els fons recaptats estan destinats a donar suport a polítiques públiques com el foment de l’habitatge de lloguer a preu assequible i la diversificació econòmica.