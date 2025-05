Informe trimestral d'abril

El Fons de Jubilació tanca l’abril amb 1.820 milions en actius i ajusta una diferència comptable de 3,5 milions

La rendibilitat mensual ha estat positiva gràcies al comportament de la renda fixa, mentre el balanç a llarg termini continua superant la inflació

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha publicat aquest divendres el seu informe trimestral corresponent al mes d’abril, en què s’ha posat de manifest una diferència de 3,5 milions d’euros entre els actius sota gestió (1.820 milions d’euros) i el rendiment acumulat registrat (1.816,5 milions d’euros). Aquesta variació s’atribueix a ajustos de valoració i moviments interns dins la cartera d’inversions, segons indiquen les dades preliminars.

Tot i aquest ajust, el FRJ ha tancat el mes amb una rendibilitat mensual positiva. Aquesta millora s’ha produït gràcies a una gestió activa de la cartera i a un posicionament estratègic que ha permès aprofitar el comportament favorable de la renda fixa en un entorn global marcat per la volatilitat. En particular, les tensions comercials derivades de l’anunci d’aranzels per part dels Estats Units han generat incertesa als mercats, afavorint els actius considerats refugi.

En el conjunt de l’any, el fons acumula una rendibilitat del -0,36%, però a llarg termini continua complint l’objectiu legal de superar la inflació andorrana. Des del 31 de desembre del 2012, la rendibilitat acumulada del FRJ ha estat superior al creixement de l’IPC andorrà, reforçant l’eficàcia del model d’inversió.

La composició actual de la cartera es distribueix amb un 64,8% en renda fixa i monetari, un 29,3% en renda variable i un 5,9% en altres actius. A més, la rendibilitat acumulada dels últims cinc anys és del 22,41%, i la dels darrers deu anys, del 25,69%. Les aportacions excedents provinents de la branca de jubilació de la CASS continuen augmentant, consolidant una base patrimonial sòlida. Aquesta evolució sosté l’estratègia de preservació de capital i de rendiment estable, amb una volatilitat anualitzada del 5,37% en els darrers cinc anys.