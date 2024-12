El 64,5% de les parelles residents són de nacionalitat no andorrana

Al Principat, el 64,5% de les parelles residents estan formades per dos membres de nacionalitat no andorrana. Les parelles en què ambdós membres són andorrans representen el 25,4%, mentre que el 10,1% restant correspon a parelles mixtes, amb un membre andorrà i un altre de nacionalitat estrangera. Aquestes proporcions s’han mantingut estables des del 2015, segons les dades recollides pel Departament d’Estadística.

Pel que fa a la configuració de les llars, al tancament del 2023 el país compta amb 41.765 habitatges, on la mitjana de membres per llar és de 2 persones. Aquesta xifra confirma una lleugera tendència a la baixa en els darrers cinc anys, passant de 2,2 membres per llar el 2019 a 2 membres el 2023.

La parròquia amb més llars és Andorra la Vella, amb 12.519, seguida d’Escaldes-Engordany (7.016), Encamp (6.192), la Massana (5.807), Sant Julià de Lòria (4.232) i Canillo (3.429). Ordino registra el menor nombre de llars, amb 2.570.

Pel que fa al creixement, Canillo lidera l’augment en el període 2019-2023, amb un 45,1%. La segueixen la Massana amb un 20,2% i Encamp amb un 18,4%. En canvi, Sant Julià de Lòria és la que menys ha crescut, amb només un 10,8% en aquest mateix període.

Les dades mostren que gairebé la meitat de les llars (47%) són unipersonals, mentre que les llars amb dos membres representen el 22,5%. Les llars amb entre tres i cinc membres suposen el 29,5%, i només un 1% compta amb més de cinc membres. La prevalença de llars petites es fa evident amb l’augment destacat, durant el 2023, de les llars unipersonals, que han crescut un 12,7% respecte a l’any anterior. Al contrari, les llars amb cinc membres o més han disminuït significativament.

En relació amb la presència de menors, el 75,1% de les llars no tenen fills. D’aquestes, un 27,1% són parelles sense fills, un 22,4% són persones soles de menys de 65 anys i un 6,8% són persones soles de més de 65 anys. Entre les llars amb fills, un 10% tenen un únic fill menor d’edat, mentre que les llars monoparentals representen el 4%. En global, gairebé tres de cada deu llars estan formades per persones que viuen soles, fet que reflecteix canvis en la composició familiar del país.