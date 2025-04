Economia circular i comportament sostenible

Casal ratifica que els residus urbans disminueixen dels 513 kilograms per persona any a menys de 400 el 2024

El ministre de Medi Ambient pondera la "popularització" de la recollida selectiva gestionada pels comuns i enfila noves mesures

Dos punts especialment positius i a celebrar s’han fet saber aquest matí sobre la participació i compromís ciutadà amb els residus urbans i la matèria orgànica, així com del seu posterior reciclatge que fem al Principat. El primer d’ells és que si bé l’Executiu havia estimat en la seva llei d’economia circular reduir per sota del 20% el volum de residus urbans per a l’any 2035 amb relació als que es van recollir el 2010 (és a dir, aquells que es desprenen de les llars en el dia a dia) l’any 2024, i fins i tot en els darrers dos anys anteriors a aquest, ja s’ha assolit aquesta marca passant dels 513 kilograms per persona any en 2010 als 396 registrats l’any passat.

La segona, també molt destacable, és que la població d’Andorra ha aconseguit, mitjançant la metodologia actual de recollida selectiva, reciclar fins a un 50% dels residus totals en els últims dos anys i amb la dada creixent des del 2020. Són xifres que ha traslladat aquest migdia el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, durant la seva explicació posteriors als mitjans després de reunir-se i comparèixer aquest dijous a la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla Nacional de Residus que s’ha celebrat amb la presència dels cònsols menors de Canillo i d’Ordino, Marc Casal i Eduard Betriu, juntament amb la GREDA i el ministeri de Salut.

Rellevant també ha sigut saber, d’altra banda, que cada vegada és recull més matèria orgànica al territori andorrà, ja que actualment de les 10.000 tones totals que hi ha d’aquesta màteria a tot el país, se’n recull per any entre unes 1.000 i 1.200 tones. Casal ha deslligat, per tot això, que el ministeri mediambiental i la feina que han dut a terme en aquest sentit les administracions comunals “ha permès una popularització demostrada de la recollida selectiva, que ha derivat alhora en un comportament civil encaminat cap a un major reciclatge i d’una forma molt més conscient”, afegint que per evitar “l’aplanament en les seves mesures, cal introduir-ne de noves”, tot i fer entendre que per a l’Estat el cost anual associat a la gestió residual s’enfila entre els 8 i els 10 milions d’euros aproximadament.

Entrant en detall, el ministre ha precisat que el nombre de residus urbans ha crescut només en l’últim any un 1,3% pel que fa a la població equivalent i que, per aquest motiu, s’haurà de treballar en un 13% que correspon a l’increment total de la producció dels residus del curs anterior, el qual està “molt ben identificat i lligat principalment a la construcció i al residu de runa, de manera que tenim en cartera elaborar un reglament de material utilitzat en aquest sector per a poder-lo reciclar“, ha avançat. A més, Casal ha comentat que en sortir del Consell de Ministres sempre prega perquè en aquest sentit “es pugui créixer d’una manera més digerible i assumible”.

Sobre el tema de la recollida selectiva de la construcció, ha deslligat que el seu ministeri està preparant una nota per fer-la arribar a totes les constructores associades i “ja saben que tenim la intenció de treballar aquest reglament”, concretant al mateix temps que un cop estigui acabat el primer esborrany s’enviarà al sector i posteriorment es posarà a disposició pública. Una declaració que confirma la voluntat del Govern per donar una segona vida “a uns materials que se segreguen en origen i per dur a terme una desconstrucció selectiva“, sent alguns d’aquests els àrids, vidres o el maó, i que es tornarien a fer servir i aprofitar per a la mateixa finalitat.