Balanç anual

Andorra Telecom clou l’exercici 2024 amb un benefici de 26,8 milions i supera en un 17% les previsions

Els ingressos anuals s’han situat en 83,3 milions, impulsats pel creixement del servei d’Internet malgrat la caiguda del ‘Roaming In'

Andorra Telecom ha tancat l’exercici 2024 amb un resultat net de 26,8 milions d’euros, gràcies als ingressos anuals, que s’han situat en 83,3 milions, mantenint-se pràcticament estables respecte al 2023, només un 0,2% més. Així doncs, amb aquestes xifres, l’empresa publicoprivada ha superat en un 17% les previsions, que se situaven en 3,9 milions. Aquesta dada ha estat possible gràcies als serveis contractats per part de particulars, autònoms i empreses. El creixement de la facturació en el negoci domèstic ha estat un dels factors que han permès mantenir els resultats: la facturació per serveis d’Internet ha crescut un 4,5%, mentre que la telefonia mòbil de contracte ha registrat un increment global del 7,2%.

Aquest augment ha compensat la davallada dels ingressos per ‘Roaming In’, que generen els turistes que visiten Andorra, i que han caigut un 11,7% respecte al 2023. Tot i aquesta reducció, ‘Roaming In’ ha aportat 17,5 milions, al voltant del 25% dels ingressos totals. Les despeses d’explotació han crescut un 3,3% (+1,7 milions) respecte al 2023, però ho han fet de manera notòriament inferior a l’IPC. Això ha suposat un estalvi de 3,8 milions respecte de la xifra prevista.

El resultat d’explotació ha estat de 28 milions (29,5 el 2023), i el resultat de les operacions financeres ha contribuït positivament amb 8 milions addicionals. Els bons resultats han facilitat l’aprovació d’un pla extraordinari i voluntari de prejubilacions, al qual s’hi han acollit 28 treballadors amb una antiguitat mitjana de 32 anys, amb un doble objectiu: reforçar l’adaptació de l’organització als nous reptes del negoci i permetre una finalització de carrera incentivada que reconeix la trajectòria i l’aportació dels professionals a qui s’adreçava.

Finalment, cal destacar que la companyia, durant el 2024, ha dut a terme la primera fase del desplegament de la nova xarxa de fibra 10 GPON. Així mateix, ha reforçat el seu compromís amb el benestar digital, sobretot amb el llançament de productes gratuïts per a la protecció d’infants i joves, i també amb la seguretat i l’eficiència energètica de les seves infraestructures.