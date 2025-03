El Next AI Summit reuneix a Andorra líders internacionals per debatre el futur de la intel·ligència artificial

Els dies 20 i 21 de març, l’Andorra Park Hotel serà l’epicentre de la intel·ligència artificial amb la celebració del Next AI Summit. L’esdeveniment, organitzat per Alberto López Valenzuela i Marc de Diego Ferrer, amb la col·laboració de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), reunirà 25 ponents de prestigi internacional, empresaris, inversors i acadèmics per debatre sobre el futur i les aplicacions de la IA en diferents sectors.

El cofundador del Next AI Summit, Marc de Diego, ha explicat que la trobada s’estructurarà com “una experiència immersiva” amb l’objectiu de descobrir què està passant realment en el món de la IA i com aquesta tecnologia impactarà en el futur. “Es parlarà d’aspectes pràctics, però també dels reptes. Es busca la veritat de la IA, fugir de tot el ‘hype’ que tenim ara mateix, de tota la informació que ens arriba desordenada”, ha assenyalat. També ha destacat la necessitat d’oferir una visió clara sobre aquesta tecnologia: “La idea és ordenar una mica, desmentir moltes coses i explicar realment què és i com funciona la intel·ligència artificial”.

Per la seva part, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha subratllat la importància de l’esdeveniment per al desenvolupament econòmic del país: “La intel·ligència artificial no és futur, és present. Les empreses poden utilitzar-la per optimitzar processos, guanyar competitivitat i explorar nous models de negoci”. Cadena ha defensat la necessitat d’una col·laboració estreta entre empreses i institucions per garantir una integració efectiva de la IA en l’economia andorrana i ha fet una crida a una regulació clara i a la formació en aquest àmbit.

D’aquest manera, l’objectiu del Next AI Summit és consolidar Andorra com un hub d’innovació tecnològica i fomentar l’adopció de la IA entre les empreses del país. “Més enllà de ser una simple trobada professional, el Next AI Summit es convertirà en un punt de trobada clau per als experts en IA, oferint connexions que podrien transformar el sector”, ha afirmat de Diego. L’esdeveniment, a més de conferències, inclourà espais de networking amb un format diferent de l’habitual i demostracions en directe.

Entre els ponents confirmats hi ha figures destacades com Gary Marcus, conegut per la seva crítica als límits de la IA i assessor d’OpenAI i del Senat dels Estats Units; Anu Bradford, catedràtica en Dret a la Universitat de Columbia i experta en regulació tecnològica; Bob van Luijt, cofundador i CEO de Weaviate, especialitzat en bases de dades vectorials i aplicacions d’IA, o Ariadna Font Llitjós, cofundadora i CEO d’Alinia.AI i experta en aplicacions pràctiques de la IA en el món empresarial.