Andorra Business concedeix ajudes a 34 empreses per valor de 156.466 euros

La setena edició de les subvencions d’Andorra Business ha atorgat ajudes a 34 petites i mitjanes empreses andorranes, amb un import total de 156.466 euros, segons ha publicat el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). D’un total de 40 sol·licituds presentades, se n’han aprovat 34, un 85% del total, les quals es destinaran a la realització de 41 serveis diferents. Aquest any es disposava d’una partida pressupostària de 180.000 euros, dels quals s’ha utilitzat el 86,93% després de superar els corresponents processos de validació.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que més del 65% de les empreses beneficiàries d’aquest 2024 facturen menys de 350.000 euros anuals. Segons Hidalgo, l’objectiu de les subvencions és ajudar les empreses amb més limitacions a ser més competitives i resilients. Els sectors més beneficiats han estat salut i benestar, tecnologia i educació. Els serveis més sol·licitats inclouen assessoraments per obtenir certificacions voluntàries ISO, plans de promoció internacional, desenvolupament i certificació de productes per a la comercialització internacional i estudis especialitzats sobre noves línies de negoci.

Entre aquests serveis, destaquen els assessoraments per a certificacions voluntàries ISO, que han comptat amb un total de nou serveis subvencionats per un valor de 50.088 euros. També s’han concedit ajudes per a plans de promoció internacional, amb set serveis que sumen 27.766 euros, i promocions i eines internacionals amb sis serveis finançats per un total de 16.208 euros. A més, s’han destinat ajudes a la contractació d’espais en fires internacionals amb un import de 18.341 euros, i al desenvolupament i certificació de productes per a la comercialització internacional amb 11.928 euros. En els darrers anys, Andorra Business ha atorgat més d’un milió d’euros en subvencions, beneficiant prop de 300 empreses del país.