Andbank Espanya rep el premi a la ‘Millor xarxa d’agents financers 2024’

L’entitat bancaria, Andbank Espanya ha estat guardonada per la revista Citywire amb el premi a la ‘Millor xarxa d’agents financers 2024’, per tercer any consecutiu. A més d’aquest premi, l’entitat ha rebut el premi a ‘Millor banca per alternatius’, ‘Millor agent oest’ per María Jesús Soto i ‘Millor agent del centre’ per a Jose Manuel Soriano.

En aquest sentit, el director de la xarxa d’agents d’Andbank a Espanya, Andrés Recuero, ha destacat que “aquests premis reconeixen el treball constant d’un equip amb una gran vocació per la cerca de l’excel·lència i la professionalitat”.

Actualment, Andbank Espanya té un volum de negoci superior a 31.000 milions d’euros, situant-se d’aquesta manera entre els set primers del rànquing d’entitats de banca privada que operen en el mercat espanyol.