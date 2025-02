Canillo transformarà el centre de la parròquia a través d’un projecte urbanístic de quatre milions d’euros

El Comú de Canillo ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació del concurs públic per a la redacció i direcció del projecte d’embelliment de la CG-2 al centre del poble. La proposta guanyadora, presentada sota el lema ‘Tradició integrada’, ha estat elaborada per les empreses Sinusesginy i KA Arquistudio i té com a objectiu millorar la mobilitat i l’espai públic, fomentant la interacció social i la sostenibilitat.

El projecte ha estat valorat positivament pel jurat del concurs, format per representants del Comú i experts en urbanisme. L’import de l’adjudicació ascendeix a 106.700 euros per a la redacció del projecte i 95.800 euros per a la direcció de les obres. Els treballs es desenvoluparan per fases, amb l’objectiu de no superar els dos anys d’execució, mentre que el cost estimat de la reforma s’eleva a quatre milions d’euros.

La iniciativa contempla la creació d’espais més accessibles per als vianants i la integració d’elements urbans moderns i sostenibles. Entre les actuacions previstes destaca l’ampliació i millora de les zones de vianants amb mobiliari urbà funcional, la renovació del paviment amb materials resistents i ecològics i la creació d’una zona de repòs a la Plaça de Montaup, que incorporarà espais verds i un mirador amb vistes al riu Montaup.

A més, el projecte preveu una nova configuració de les escales d’accés al Palau de Gel, que incorporarà il·luminació LED integrada. També es renovaran els serveis urbans, incloent-hi clavegueram, enllumenat i xarxes d’aigua i telecomunicacions. Paral·lelament, s’estudiarà la viabilitat d’instal·lar una petita turbina hidroelèctrica per generar energia sostenible.

El pla d’actuació abastarà una superfície aproximada de 5.000 m², incloent-hi l’entorn del Palau de Gel, la voravia adjacent i les places de l’Oficina de Turisme i de Montaup. Es preveu l’ús de paviments de granit en tons grisos combinats amb elements en colors òxids, així com la instal·lació de mobiliari urbà sostenible i funcional.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la importància del projecte “per a la revitalització del centre de la parròquia” i ha subratllat “la voluntat del Comú de treballar conjuntament amb ciutadans i comerciants per garantir-ne l’èxit”.