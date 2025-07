El Centre de Protecció Caní intensifica la conscienciació per promoure l’adopció de gossos d’edat avançada

Durant el primer semestre del 2025 s’han adoptat un total de 30 gossos al centre de protecció caní GosSOS. Des del centre asseguren que s’està seguint un ritme força similar al del 2024, atès que al llarg de tot l’any passat es van adoptar 64 cans. Tot i això, la majoria de les adopcions continuen centrant-se en gossos més aviat joves, una tendència que el centre està començant a revertir amb campanyes de conscienciació i esforços per trobar una llar per als animals de més edat.

“Sempre demanen cadells o gossos joves”, comenta el responsable de GosSOS, Jesús Cardesín. En aquests moments hi ha tres cans amb una edat superior als deu anys i també en tenen alguns que superen els vuit anys. Tot i això, gràcies a les campanyes que s’estan fent a través de diferents canals, GosSOS està girant la truita a aquesta tendència. “Estem fent molta conscienciació, hem estat insistint i va funcionant a poc a poc perquè hi ha un interès de gent que vol ajudar”, detalla el responsable del centre. Cada vegada es troben amb més persones que volen emportar-se’n de vells, especialment aquelles que ja havien tingut animals d’edat avançada anteriorment, relaten des del centre de protecció. Malgrat això, fan una crida a la població perquè s’animin a optar també pels més grans, ja que “ens ajudin en el fet que els gossos vells no es passin tota la vida en el refugi”, assegura el treballador.

Des del centre expliquen que actualment estan molt satisfets amb la quantitat de voluntaris que estan rebent. “Passem per una època molt bona, estem treballant molt bé amb els voluntaris i està creixent el nombre de voluntaris habituals”, afirma Cardesín. Precisament ara a l’estiu és quan més s’està notant aquest increment, en part també perquè molts joves de setze anys “ens venen a ajudar”, afegeix. De fet, molts ho fan a través del projecte de participació, actuació i servei (PAS), que s’impulsa des de les escoles perquè els alumnes aprenguin altres valors fora de les aules, fet que provoca que molts els donin un cop de mà un cop finalitzat el voluntariat. Normalment, hi ha una setzena de voluntaris habituals durant l’any, però ara a l’estiu la xifra s’apropa a la trentena. “Ara els caps de setmana tenim ‘overbooking'”, manifesta Cardesín.

En aquests moments, GosSOS disposa de vint gossos en adopció i disset més que es troben en acollida. “Són gossos que estan a nom nostre, però estan malalts o estan molt vells i els tenen persones particulars perquè puguin estar en un lloc diferent”, comenta. Per al centre, disposar de persones que acullin animals és molt important, ja que “costa de trobar” gent disposada a fer-ho. Els gossos solen estar malalts i necessiten que se’ls administrin medicaments periòdicament, cosa que dificulta les tasques a la gossera, especialment si s’han de donar a la nit. Per aquest motiu, opten per aquest format.