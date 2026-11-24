Govern preveu reunir-se novament amb les associacions empresarials i els sindicats per estudiar noves mesures que permetin reduir la sinistralitat laboral al Principat, després que enguany s’hagin registrat dos accidents mortals, un en el sector de la construcció i l’altre en el de l’agricultura, davant de cap durant l’exercici anterior. Així ho ha avançat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha vinculat part de l’increment de la sinistralitat al creixement del nombre d’assalariats i a l’elevada activitat del sector de la construcció.
En aquest sentit, ha defensat els mecanismes de prevenció existents, recordant que les empreses han de presentar els seus plans de seguretat abans d’iniciar qualsevol obra i que el Departament d’Inspecció de Treball duu a terme inspeccions d’ofici. Tanmateix, la titular ministerial s’ha mostrat partidària d’estudiar noves actuacions amb els agents socials. «Si podem trobar mesures per millorar-ho, serem els primers, i estic segura que els empresaris i els sindicats també ho faran«, ha asseverat.
Pel que fa als dos accidents mortals, Marsol ha confirmat que encara no disposa dels resultats de les investigacions. Així, ha indicat que «és un procés llarg, aquestes investigacions i aquests informes sobre els accidents, i s’ha de fer amb tota l’atenció possible«, a la vegada mencionant que caldrà esperar fins a finals d’any per disposar de les estadístiques definitives en matèria de sinistralitat laboral.