Trana reclama l’accessibilitat cognitiva com un dret fonamental per a la inclusió social

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat – el qual se celebrarà aquest dimarts, 3 de desembre -, l’Associació per al Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra, Esclerosi Múltiple (TRANAem), ha fet públic un manifest que posa l’accent en la necessitat urgent de reconèixer i implementar l’accessibilitat cognitiva com un dret fonamental. L’entitat considera que aquest aspecte és essencial per assegurar que totes les persones, independentment de les seves capacitats cognitives, puguin participar plenament i en igualtat de condicions a la societat.

“L’accessibilitat cognitiva no és només una qüestió tècnica, és una eina de justícia social. Sense una informació clara i comprensible, moltes persones es veuen excloses de processos i serveis essencials”, afirmen. Segons el manifest, l’accessibilitat no es pot limitar a eliminar barreres físiques, sinó que ha d’abraçar també la comprensió de la informació, el disseny d’entorns accessibles i l’adaptació dels serveis a la diversitat de capacitats cognitives.

L’entitat destaca que garantir l’accessibilitat cognitiva passa per adaptar la senyalització, els documents i les plataformes digitals perquè siguin entenedors per a tothom: “La informació ha de ser universal. Això implica utilitzar un llenguatge senzill, recursos visuals i eines que ajudin les persones a entendre el món que les envolta”, ha remarcat l’associació.

El manifest també posa èmfasi en la importància d’uns entorns físics que responguin a la diversitat cognitiva, des de senyalitzacions clares fins a espais que fomentin la calma i la concentració. “Una societat inclusiva es construeix amb petits gestos que eliminen barreres invisibles. Una senyal clara pot marcar la diferència entre autonomia i dependència”, asseguren des de TRANAem.

En l’àmbit educatiu, l’associació fa una crida contundent a adaptar el sistema escolar a les necessitats dels alumnes, i no a l’inrevés. “Un sistema educatiu inclusiu no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que ens enriqueix com a societat, ens fa més capaços d’entendre i valorar la diversitat”, afegeixen, tot reclamant més esforços per incorporar metodologies i materials que responguin a la pluralitat cognitiva dels estudiants.

Finalment, el manifest subratlla la importància de sensibilitzar la societat i formar els professionals en matèria d’accessibilitat cognitiva. “No es tracta només de canviar estructures, sinó també de transformar mentalitats. Si no combatem els prejudicis, l’exclusió es perpetua”, han conclòs des de l’associació, la qual també demana que les institucions desenvolupin polítiques públiques amb recursos suficients per garantir la implementació efectiva d’aquestes mesures.