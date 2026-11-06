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  • L'home ha patit diverses lesions traumatològiques i ha estat traslladat al centre hospitalari. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un treballador de 51 anys resulta ferit en caure-li una estructura al damunt en una obra d’Escaldes-Engordany

Ha patit diverses lesions traumatològiques i ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha quedat sota valoració mèdica

Un treballador de 51 anys ha resultat ferit aquest divendres a la tarda en un accident laboral en una obra situada al carrer del Consell de la Terra, a Escaldes-Engordany, després que una estructura de construcció li caigués al damunt. L’home ha patit diverses lesions traumatològiques i ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha quedat sota valoració mèdica. L’avís s’ha rebut pels volts de les 15.30 hores i fins al lloc dels fets s’han desplaçat efectius dels bombers, del Servei Urgent Mèdic (SUM) i d’altres equips d’emergència per assistir el ferit i efectuar-ne el trasllat al centre hospitalari. De moment, no s’ha concretat l’abast definitiu de les lesions.

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