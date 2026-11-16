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  • Un treballador de 40 anys resulta ferit després de caure tres plantes durant l'enderroc de l'antic hotel Normandia. | RTVA
El Periòdic d'Andorra
Accident laboral

Un treballador cau tres plantes durant l’enderroc de l’antic hotel Normandia i és traslladat a l’Hospital de Sant Pau

L’home, de 40 anys, ha recuperat la consciència durant l’assistència i els bombers han hagut de fer un rescat complex per l’acumulació de runa

Un treballador de 40 anys ha resultat ferit aquest dilluns al matí després de precipitar-se des d’una altura de tres plantes mentre participava en les tasques d’enderroc de l’antic hotel Normandia, situat al carrer de Tobira d’Andorra la Vella. L’home ha estat traslladat finalment a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona després de l’accident, el qual s’ha produït al voltant de les 07.30 hores, segons ha confirmat l’oficial cap de guàrdia dels bombers, Xavier Nuez, en declaracions a RTVA.

L’home ha caigut fins a la planta més baixa de l’immoble, on ha estat localitzat pels equips d’emergència que s’han desplaçat fins al lloc dels fets. En el dispositiu hi han participat una ambulància del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), efectius del grup de rescat de muntanya dels bombers, agents de la Policia i del Servei de Circulació. La situació de l’accidentat i les condicions de l’edifici han fet necessari organitzar una evacuació amb mesures de seguretat específiques.

L’home presentava una alteració del nivell de consciència, però ha anat recuperant progressivament la consciència i ha aconseguit orientar-se després de rebre les primeres atencions

En un primer moment, el treballador presentava una alteració del nivell de consciència, fet que ha requerit una valoració immediata per part dels professionals sanitaris. Tanmateix, segons ha detallat Nuez, l’home ha anat recuperant progressivament la consciència i ha aconseguit orientar-se després de rebre les primeres atencions. Posteriorment, els equips mèdics han procedit a medicalitzar-lo per garantir que el trasllat fins al centre hospitalari es pogués efectuar amb les màximes garanties de seguretat.

Val a dir que les tasques de rescat han estat especialment complexes per la gran quantitat de runa acumulada a l’interior de l’edifici, actualment en procés d’enderroc. L’estat de l’immoble i la fragilitat de l’entorn han obligat els efectius d’emergència a extremar les precaucions per evitar qualsevol altre accident durant l’operatiu. Segons ha explicat l’oficial cap de guàrdia, aquestes circumstàncies han dificultat l’accés al ferit i han requerit una evacuació especialment acurada.

Per poder extreure l’accidentat, els bombers han instal·lat dues escales en posició vertical i han utilitzat arnesos per baixar-lo progressivament fins a una zona accessible. L’operació s’ha desenvolupat amb especial cura per les dificultats que presentava l’interior de l’edifici i per la necessitat de mantenir el treballador estabilitzat durant tot el descens. El rescat s’ha completat al voltant de les 09.15 hores, moment en què l’home es trobava conscient, encara que no s’havia pogut determinar la gravetat de les lesions.

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