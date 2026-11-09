Un seminarista denuncia un capellà de la diòcesi d’Urgell per una presumpta violació i amenaces després dels fets

Un jove seminarista major d’edat ha denunciat un sacerdot de la diòcesi d’Urgell per una presumpta violació, segons ha avançat aquest diumenge el diari ARA. El denunciant va acudir als Mossos d’Esquadra el passat 26 d’octubre, després d’haver traslladat els fets al Bisbat d’Urgell. Segons el relat recollit pel rotatiu, el capellà, qui l’havia ajudat a ingressar al seminari, l’hauria agredit sexualment i posteriorment l’hauria amenaçat de fer-li la vida impossible si explicava el que havia passat.
Així, el jove va arribar a Espanya a finals de l’estiu del 2024, quan tenia 23 anys, i inicialment va ingressar en un seminari de Toledo. Després d’un curs, però, va decidir marxar-ne perquè una persona se li insinuava. Va ser aleshores quan va conèixer un sacerdot d’una parròquia de la Noguera, a qui va demanar ajuda per canviar de seminari. El rector li va oferir allotjament a la seva rectoria i es va comprometre a ajudar-lo a trobar un altre centre de formació religiosa.
El jove va arribar a Espanya a finals de l’estiu del 2024, quan tenia 23 anys, i inicialment va ingressar en un seminari de Toledo; després d’un curs va decidir marxar-ne perquè una persona se li insinuava
La presumpta agressió sexual s’hauria produït la matinada del 17 de juliol, després que el seminarista acompanyés el sacerdot a Barcelona per fer unes gestions i tots dos es quedessin a dormir a la ciutat. El jove havia ingressat el novembre del 2025 al seminari diocesà de la Seu d’Urgell gràcies a la intervenció del mateix capellà. Durant la setmana assistia a les classes que s’imparteixen a Barcelona, mentre que els caps de setmana tornava a la parròquia de la Noguera.
El denunciant també ha explicat al diari que el sacerdot exercia un control sobre ell mitjançant trucades telefòniques i missatges de WhatsApp. A principis del 2026, el seminarista va sol·licitar un canvi de parròquia i va ser traslladat a una població de la Cerdanya, una decisió que, segons el seu relat, va provocar l’enuig del mossèn. El jove també ha assegurat que posteriorment va tenir dificultats per renovar el permís de residència.
A principis del 2026, el seminarista va sol·licitar un canvi de parròquia i va ser traslladat a una població de la Cerdanya, una decisió que, segons el seu relat, va provocar l’enuig del mossèn
Pel que fa a les gestions davant les autoritats eclesiàstiques, el denunciant ha relatat que a finals d’agost es va reunir amb el bisbe d’Urgell per explicar-li la situació, però que no es va actuar. Davant d’aquesta circumstància, a principis d’octubre va enviar un burofax a l’oficina encarregada de rebre denúncies d’abusos sexuals de la diòcesi. El 17 d’octubre va rebre una resposta en què se l’informava que els fets es posaven en coneixement del bisbe i que podia acudir a la policia per presentar una denúncia.
Finalment, el jove va formalitzar la denúncia davant els Mossos d’Esquadra el 26 d’octubre i va abandonar el seminari poc després. Segons recull el mateix diari, posteriorment va rebre un correu electrònic del sacerdot designat pel bisbe per investigar el cas, en el qual li proposava mantenir una trobada personal. La reunió està prevista per a aquest dilluns.
El Bisbat assegura que ha obert una investigació canònica
Davant les informacions publicades, el Bisbat d’Urgell ha emès un comunicat en què confirma l’obertura d’una investigació canònica sobre els fets denunciats. Segons ha explicat la institució, el procediment es va iniciar després de rebre el burofax i un cop el denunciant va identificar el sacerdot implicat. «El dia 17 d’octubre de 2026, l’oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals a la Diòcesi d’Urgell es va posar en contacte amb la víctima immediatament i es va obrir la preceptiva investigació canònica sobre els fets denunciats», ha indicat.
En aquesta mateixa comunicació, el Bisbat ha assegurat que va encoratjar el denunciant a acudir davant les autoritats públiques i li va oferir acompanyament durant el procediment. Concretament, ha assenyalat que es va animar la persona afectada «a exercir els seus drets i a acudir davant les autoritats públiques de l’Estat», alhora que se li oferia «un acompanyament integral durant tot el procés».
El Bisbat assenyala que es va animar la persona afectada «a exercir els seus drets i a acudir davant les autoritats públiques de l’Estat», alhora que se li oferia «un acompanyament integral durant tot el procés»
Així mateix, la institució eclesiàstica ha reiterat la seva voluntat de col·laborar amb les autoritats judicials per aclarir els fets. En aquest sentit, ha manifestat la seva «ferma voluntat de col·laborar plenament amb l’Administració de justícia per a l’esclariment total dels fets», tot assegurant que actuarà amb el màxim respecte als drets de totes les persones afectades.
Finalment, la diòcesi ha reafirmat el seu compromís de continuar treballant per garantir la seguretat dels espais religiosos. Segons ha expressat en el comunicat, la voluntat és que tots els seus espais siguin «entorns segurs, on els fidels puguin viure la seva fe amb absoluta confiança i tranquil·litat».