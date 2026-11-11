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  • Els serveis d’emergència no haurien pogut fer res per salvar la vida de l’home. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un resident perd la vida en caure des de la plaça del Consell General, a Andorra la Vella, durant la nit de dimarts

La Policia ha confirmat la mort de l’home, poc abans de les 23.00 hores, en un succés que ha mobilitzat diversos efectius d’emergència

Un home resident ha mort aquest dimarts al vespre després de precipitar-se des de la plaça del Consell General, a Andorra la Vella, segons ha avançat l’Altaveu i ha pogut confirmar aquesta casa. Els fets s’haurien produït poc abans de les 23.00 hores i fins al lloc s’haurien desplaçat efectius de la Policia, el Servei Urgent Mèdic (SUM), els Bombers, Protecció Civil i agents de circulació. Tanmateix, els serveis d’emergència no haurien pogut fer res per salvar la vida de l’home.

-pendent d’ampliació-

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