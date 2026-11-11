Un resident perd la vida en caure des de la plaça del Consell General, a Andorra la Vella, durant la nit de dimarts

Un home resident ha mort aquest dimarts al vespre després de precipitar-se des de la plaça del Consell General, a Andorra la Vella, segons ha avançat l’Altaveu i ha pogut confirmar aquesta casa. Els fets s’haurien produït poc abans de les 23.00 hores i fins al lloc s’haurien desplaçat efectius de la Policia, el Servei Urgent Mèdic (SUM), els Bombers, Protecció Civil i agents de circulació. Tanmateix, els serveis d’emergència no haurien pogut fer res per salvar la vida de l’home.
-pendent d’ampliació-