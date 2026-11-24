Un vehicle de matrícula andorrana ha patit un aparatós accident de trànsit aquest dimarts, cap a les 18.00 hores, a la carretera d’Engolasters, després que el conductor perdés el control del turisme mentre circulava en sentit ascendent i acabés impactant contra la barrera de protecció del lateral de la via. En el sinistre, en què només s’ha vist implicat el vehicle esmentat, no s’han registrat ferits i únicament s’han hagut de lamentar danys materials.
La col·lisió ha provocat importants desperfectes a la part davantera del vehicle, així com el despreniment de diverses peces que han quedat escampades per la calçada. La barrera de protecció també ha resultat afectada. Arran de l’accident, s’ha habilitat un sistema de pas alternatiu per facilitar les tasques de neteja de la carretera i la retirada de les restes del vehicle i de la barrera de protecció. Pel que fa a les circumstàncies del sinistre, s’ha descartat que el conductor circulés sota els efectes de l’alcohol o de substàncies estupefaents.