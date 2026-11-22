Un treballador de 61 anys ha mort aquest dissabte després de precipitar-se des d’una altura aproximada de tres pisos mentre es trobava en una obra a Escaldes-Engordany. Segons ha informat RTVA, els fets han tingut lloc poc abans de les 09.00 hores, moment en què la Policia ha rebut l’avís de la caiguda de l’home. Malgrat la mobilització dels serveis d’emergència, no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cas ha quedat judicialitzat per tal d’esclarir les circumstàncies en què s’ha produït l’accident i determinar-ne les causes.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat dues patrulles de la Policia, així com efectius de la Policia Judicial i de la Policia Científica, amb l’objectiu d’intervenir en les actuacions posteriors als fets. Segons la parapública, també s’hi han mobilitzat tres dotacions del Cos de Bombers, efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i la comitiva judicial. Tot i la intervenció dels diferents cossos, el treballador ha mort a conseqüència de la caiguda.