L’Executiu revisarà l’actuació policial pel cas de ‘Mein Kampf’ i deixa oberta la possibilitat d’un expedient a l’agent

Govern analitzarà l’actuació policial que va comportar la retirada de dos exemplars de ‘Mein Kampf’ de la llibreria Llibre Idees per determinar si la intervenció es va desenvolupar correctament des del punt de vista jurídic i si correspon adoptar alguna mesura. «Els protocols interns estan sempre autoqüestionats per Govern i s’analitzen de manera constant. En aquest cas s’analitzarà si s’ha dut a terme un bon funcionament des de l’aspecte jurídic», ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha insistit que els procediments policials no són inamovibles i que els criteris jurídics poden evolucionar amb el pas del temps.
«És canviant: allò que era vàlid fa un temps es pot modificar. Cal analitzar des del punt de vista jurídic en el cos de Policia i revisar-ho, i l’anàlisi jurídica determinarà quina resolució s’aplica», ha assenyalat el portaveu governamental. Altrament, també ha posat el focus en les circumstàncies en què es comercialitzava l’obra d’Adolf Hitler, considerant que aquest context ha de tenir un pes important a l’hora de valorar la intervenció policial: «El llibre estava a la venda en una llibreria en un context d’absoluta normalitat, sense fer-se apologia del feixisme o nazisme».
En aquest sentit, Casal ha apuntat que «aquest aspecte s’hauria de ponderar de la millor manera possible tenint en compte el context global en què vivim, on tot és accessible en format digital o bé també es pot comprar el llibre online». Així, el ministre portaveu ha defensat que també cal tenir present el contingut històric de l’obra i les conseqüències que pot comportar la difusió de determinades ideologies: «Cal trobar una posició equidistant al voltant d’aquest tema, sospesant també el pes de la història i dels efectes que pot ocasionar fer apologia de segons quines ideologies», ha conclòs.