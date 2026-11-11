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  • L'accident registrat a Incles el passat 2 de gener, on va morir un turista de 48 anys. | Lector
Alex Montero Carrer
Seguretat viària

Les carreteres andorranes es cobren tres vides en deu mesos i tripliquen el nombre de víctimes mortals del 2025

La xarxa viària acumula 551 sinistres i 170 ferits fins al mes d’octubre, amb Andorra la Vella i Escaldes concentrant gairebé la meitat dels casos

Els accidents de trànsit han provocat tres víctimes mortals a les carreteres andorranes durant els primers deu mesos d’aquest 2026, una xifra que triplica la registrada durant tot l’any passat, quan només es va comptabilitzar una defunció. Així ho reflecteixen les dades oficials facilitades per Govern en resposta a una demanda de El Periòdic, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial en Record de les Víctimes d’Accidents de Trànsit, el qual tindrà lloc aquest pròxim diumenge. Doncs, de manera més desglossada, veiem com entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany s’han registrat un total de 551 accidents de circulació al país, els quals han deixat fins a 170 persones ferides i les tres víctimes mortals esmentades.

Una furgoneta s’encasta contra un autobús a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, i deixa una víctima mortal

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Les xifres, doncs, contrasten amb les registrades durant el 2025, quan es van produir 871 accidents de trànsit, amb 300 persones ferides i només una víctima mortal. A més, i pel que fa a la distribució territorial, es destaca que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany concentren gairebé el 50% dels sinistres registrats enguany (la xifra exacta és el 49,91%). Segons han precisat les mateixes fonts governamentals, aquesta concentració coincideix amb la zona de més intensitat de circulació i mobilitat dins del territori, tot i puntualitzar que «una major concentració d’accidents no implica necessàriament que una via o un tram concret presenti una perillositat més elevada».

Tres accidents mortals en poc més de set mesos

Fent la vista enrere, la primera víctima mortal d’aquest 2026 a les carreteres andorranes es va registrar el 2 de gener, quan un turista de 48 anys va perdre la vida després que la furgoneta que conduïa xoqués contra la part posterior d’un autobús a la carretera general 2, a l’altura d’Incles. En el sinistre també va resultar ferida la dona que l’acompanyava. El segon accident mortal es va produir més de mig any després, el 31 de juliol, al port d’Envalira, quan un motorista resident de 62 anys va sortir de la via mentre circulava per la CG-2. L’home va ser traslladat en estat greu a l’hospital de Sant Pau de Barcelona, on va morir uns dies després.

Un motorista és traslladat en helicòpter a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona en tenir un greu accident al port d’Envalira

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Finalment, el tercer sinistre va tenir lloc tan sols un dia després del segon. Va ser l’1 d’agost a Encamp, on una dona de 74 anys va morir i quatre persones més van resultar ferides en una col·lisió múltiple a l’avinguda de la Bartra. Segons va informar el cos policial, el conductor que hauria provocat l’accident, un home de 36 anys, circulava amb una taxa d’alcoholèmia d’1,72 i hauria superat el límit de velocitat. El vehicle va envair el carril contrari i va col·lidir contra dos turismes. L’home va ser detingut el 17 d’agost, una vegada va rebre l’alta mèdica.

Detingut el causant de l’accident mortal a Encamp, qui circulava amb una taxa d’1,72 i superant el límit de velocitat

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