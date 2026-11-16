L’atac informàtic de la CASS exposa dades de 477.238 registres personals amb quatre certificats digitals sostrets

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha confirmat que l’atac informàtic al portal dels declarants ha permès obtenir dades vinculades a 477.238 NIA, després d’aproximadament un milió de sol·licituds d’informació efectuades durant dos dies. Així ho ha explicat aquest dilluns el director general de la parapública, Josep Escoriza, qui ha comparegut per detallar l’abast de l’incident i demanar disculpes als afiliats. «Abans de res, el missatge que voldria donar com a màxim responsable de la CASS és demanar clarament disculpes a tots els afiliats per l’incident de seguretat que hi ha hagut», ha manifestat Escoriza, qui ha reconegut que «el problema és que donàvem una informació que no havíem d’haver donat».
Així, el director de la parapública ha situat l’inici de l’incident la matinada de l’11 de novembre, moment en què un servidor va deixar de funcionar en arribar al límit de capacitat dels registres d’auditoria. En aquell moment, els tècnics van identificar un volum extraordinari de consultes procedents inicialment d’una adreça IP estrangera i, quan es va bloquejar, les peticions van continuar des d’altres connexions, fins a un total de 22 adreces IP diferents. A més, les investigacions internes han permès determinar que els accessos es feien mitjançant quatre certificats digitals de patrons domèstics, obtinguts de manera il·lícita, i que dites adreces ja havien registrat algunes connexions els dies 7 i 8 de novembre, mentre que el dia 10 s’hauria ‘preparat’ el posterior atac.
La CASS prepara ara una comunicació específica als titulars dels 94.000 NIA dels quals es disposa d’adreça electrònica; en canvi, d’uns 330.000 registres no es disposa ni de correu electrònic ni d’adreça postal
Altrament, Escoriza ha apuntat que el servei utilitzat pels atacants estava disponible des del 2018 i permetia verificar la identitat d’una persona en donar-la d’alta com a treballadora domèstica. Així, i en introduir el NIA, el portal retornava dades identificatives com el nom, la data de naixement, el sexe i el lloc de naixement. La CASS va desactivar aquesta funcionalitat el mateix 11 de novembre i va comunicar els fets a la Policia i al Consell d’Administració. L’endemà, a més, va informar l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, va formalitzar la denúncia policial i va difondre un comunicat sobre l’incident, tot i remarcar que no consta cap accés a les bases de dades internes ni a informació sanitària o de prestacions dels afiliats.
Tanmateix, sí que ha reconegut que «qui hagi accedit al portal d’aquests quatre afectats sí que haurà pogut accedir al seu número IBAN, on se li carreguen les cotitzacions, i a quines són les persones que té en nòmina i amb la cotització que es paga». Ara, doncs, la notificació individual als afectats és una de les principals dificultats que afronta la parapública, ja que inicialment es van enviar 60.000 correus electrònics informatius i ara es prepara una comunicació específica als titulars dels 94.000 NIA dels quals es disposa d’adreça electrònica. En canvi, d’uns 330.000 registres no es disposa ni de correu electrònic ni d’adreça postal.
«Qui hagi accedit al portal d’aquests quatre afectats sí que haurà pogut accedir al seu número IBAN, on se li carreguen les cotitzacions, i a quines són les persones que té en nòmina» – Josep Escoriza
Entre les dades extretes també consten aproximadament 18.000 persones difuntes i uns 31.000 registres de treballadors per compte propi, dels quals es podia obtenir el nom de l’empresa, la data de creació i la parròquia d’activitat. A més, només s’ha pogut determinar que uns 6.800 NIA no han quedat afectats. Així i tot, i davant d’aquestes ‘deficiències’ detectades, Escoriza ha confirmat l’obertura d’una investigació interna per determinar si les mesures de seguretat eren suficients: «Nosaltres, el que volem mirar és si en alguna d’aquestes auditories va sortir o no va sortir que aquest era un servei crític, i mirar per què es va determinar, o no es va determinar, canviar-ho o per què no es va trobar aquest tipus de servei crític».
«La nostra feina, el dia a dia, ens obliga a anar tapant totes les goteres que coneixem, però aquesta és la clau, que coneixem», ha afirmat Escoriza, qui, en ser qüestionat sobre la inversió en seguretat, ha detallat que la CASS ha destinat uns 300.000 euros anuals durant els darrers dos anys. Així mateix, ha recordat que l’organisme treballa per substituir progressivament els certificats propis pel certificat digital de Govern, un sistema que també es podrà començar a utilitzar en aquests tràmits a partir del gener. A més, la parapública també ha modificat els protocols d’atenció telefònica per evitar que les dades sostretes puguin servir per superar els mecanismes d’identificació dels afiliats.