L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) analitzarà l’abast de l’incident de seguretat de la CASS, els riscos per a les persones afectades i les mesures adoptades per la parapública, després de l’extracció de dades vinculades a 477.238 números d’identificació administrativa (NIA). L’organisme ha informat que va tenir coneixement dels fets el passat 12 de novembre, a les 09.56 hores, i que, una vegada completada la recollida i l’anàlisi de la informació, podrà iniciar actuacions d’ofici per verificar el compliment de la normativa de protecció de dades, si ho considera necessari.
En aquest sentit, l’APDA ha recordat que té potestat per requerir informació, efectuar inspeccions i adoptar les mesures correctores que corresponguin. Així mateix, ha assenyalat que la legislació estableix que les violacions de seguretat s’han de notificar sense demora injustificada i, si és possible, dins de les 72 hores des que se’n té constància. Pel que fa a les persones afectades, la normativa també exigeix informar-les quan existeix un risc alt, tot i que preveu la possibilitat de fer una comunicació pública o adoptar una mesura igualment efectiva quan la notificació individual suposi un esforç desproporcionat.
La parapública ha anunciat una comunicació específica per a uns 94.000 titulars dels quals disposa de correu electrònic, mentre que d’aproximadament 330.000 registres no té ni adreça electrònica ni postal
Aquesta darrera qüestió pren especial rellevància davant les dificultats reconegudes per la CASS per contactar amb els titulars dels registres compromesos. La parapública ha anunciat una comunicació específica per a uns 94.000 titulars dels quals disposa de correu electrònic, mentre que d’aproximadament 330.000 registres no té ni adreça electrònica ni postal. Cal recordar que els 477.238 NIA afectats no corresponen exclusivament a residents actuals, sinó que també inclouen identificadors de persones difuntes i d’altres que poden haver deixat de viure al país.
D’altra banda, l’APDA ha advertit que les dades personals exposades poden facilitar intents de suplantació d’identitat i estafes, especialment si es combinen amb informació obtinguda per altres vies. Entre els possibles enganys, l’agència assenyala missatges que es facin passar per comunicacions oficials de la CASS, avisos per renovar targetes o notificacions de reemborsaments pendents. El fet que aquests missatges incorporin dades reals, com el nom, el NIA o la data de naixement, pot donar-los una aparença de credibilitat i afavorir que les víctimes facilitin contrasenyes, codis de verificació o informació bancària.
Pel que fa a la possible circulació de la informació a la ‘dark web’, l’organisme ha puntualitzat que no hi ha confirmació pública que les dades extretes durant aquest incident s’hagin publicat o posat a la venda
Pel que fa a la possible circulació de la informació a la ‘dark web‘, l’organisme ha puntualitzat que no hi ha confirmació pública que les dades extretes durant aquest incident s’hagin publicat o posat a la venda. Tot i això, recomana mantenir la vigilància durant els pròxims mesos, ja que els identificadors personals i les dates de naixement són dades permanents que podrien ser reutilitzades per preparar futurs enganys. L’Agència també alerta dels portals que prometin comprovar si un NIA figura entre els afectats i demanin introduir informació personal o efectuar un pagament.
Finalment, l’APDA ha traslladat un seguit de recomanacions a la ciutadania per reduir els riscos. Entre les principals mesures, aconsella canviar les contrasenyes que incorporin dades personals fàcils d’endevinar, utilitzar claus diferents per a cada servei i activar la verificació en dos passos, especialment al correu electrònic, la banca en línia i les xarxes socials. També demana desconfiar de les comunicacions inesperades que exigeixin actuar amb urgència, no compartir codis de verificació ni dades bancàries i comprovar qualsevol avís mitjançant els canals oficials.