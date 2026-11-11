La vaga general talla l’N-260 mentre una marxa lenta amenaça de complicar els accessos a Andorra des de Catalunya

La vaga general convocada aquest dimecres a Espanya ha provocat nombrosos talls de carretera des de primera hora del matí, amb especial incidència a Catalunya i en algunes de les principals vies de connexió amb Andorra. Una de les carreteres afectades és l’N-260, on s’han registrat interrupcions de circulació tant a la Seu d’Urgell com a Sort. Segons la informació de trànsit recollida pel diari Segre, la circulació ha quedat tallada en tots dos sentits al pas per la capital de l’Alt Urgell, mentre que al Pallars Sobirà els piquets també han interromput el trànsit a primera hora. A aquestes afectacions s’hi afegeix una marxa lenta prevista per a aquesta tarda entre Bellver de Cerdanya i la Seu, la qual podria complicar els desplaçaments entre el Principat i Catalunya.
Precisament, aquesta darrera mobilització està convocada a les 15.30 hores i recorrerà l’N-260 des de Bellver de Cerdanya fins a la Seu d’Urgell, on els participants tenen previst sumar-se a una manifestació unitària a les 17.00 hores, a la plaça dels Oms. La protesta forma part de les accions impulsades pels col·lectius en defensa de l’habitatge de la Cerdanya i l’Alt Urgell, els quals denuncien les dificultats per accedir a un pis i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. No és la primera actuació d’aquest tipus a la zona, ja que diumenge passat una cinquantena de manifestants van participar en un tall de trànsit a prop de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya, sota el lema ‘Viure a la Cerdanya ens costa la vida’.
Les afectacions s’han estès també a les principals vies de la demarcació de Lleida, on els piquets han bloquejat diferents accessos a la ciutat i als polígons industrials. Entre les incidències registrades hi ha els talls de l’LL-11, l’N-240 i la C-13, així com les interrupcions als enllaços de l’A-2 amb la C-13 a Alcoletge i amb la C-14 a Tàrrega. Segons la informació publicada a primera hora del matí, a les 08.30 hores ja es comptabilitzaven almenys una quinzena de talls en diferents punts de les comarques lleidatanes. Aquesta situació també pot condicionar els desplaçaments entre Andorra i Barcelona o Lleida, especialment per les dificultats de circulació als accessos de les principals carreteres.
Més enllà de les comarques pirinenques, la vaga ha provocat interrupcions importants a l’AP-7 i als accessos a Barcelona. Segons ha informat Europa Press a partir de les comunicacions del Servei Català de Trànsit, l’autopista ha registrat talls a Sant Gregori, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Llinars del Vallès i Subirats. També s’han produït afectacions a la ronda Litoral de Barcelona, a l’altura de Drassanes, i a l’A-2 en punts com el Prat de Llobregat i Sant Joan Despí. Les mobilitzacions han afectat igualment l’accés al CIM Vallès, una de les principals zones logístiques de Catalunya, mentre que els manifestants han protagonitzat bloquejos en altres carreteres i accessos industrials.
Cal recordar que la jornada de vaga general ha estat convocada per diversos sindicats espanyols, entre els quals CCOO, UGT, CGT i CNT, amb l’habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu com a principals motius de protesta. Els convocants reclamen millores salarials i mesures per facilitar l’accés a l’habitatge davant l’encariment del cost de la vida. A Catalunya, les accions s’han iniciat durant la matinada amb piquets informatius i talls de carreteres, mentre que al llarg del dia hi ha previstes concentracions i manifestacions en diferents ciutats.