La retirada d’exemplars de ‘Mein Kampf’ posa en qüestió els límits de l’autoritat i el dret a accedir a obres històriques

Arran de la confiscació de diversos exemplars de ‘Mein Kampf’, d’Adolf Hitler, en una coneguda llibreria del país, el llibreter que es trobava a l’establiment en el moment de la intervenció policial ha explicat a EL PERIÒDIC la seva versió dels fets. El treballador, qui va presenciar directament l’actuació dels agents i va mantenir una conversa amb un d’ells, ha relatat com es va desenvolupar l’incident i ha expressat els seus dubtes sobre els motius que van justificar la retirada dels llibres.
Segons ha explicat el llibreter, la situació es va iniciar quan un agent fora de servei es va identificar com a membre del Cos de Policia d’Andorra i va manifestar que el llibre era il·legal a tot Europa i que la seva exposició constituïa un delicte d’odi, motiu pel qual s’havia de retirar. Posteriorment, l’agent va contactar amb dos policies més, els quals van intervenir en la retirada dels exemplars. El treballador també ha qüestionat l’actitud del primer agent, que, segons el seu relat, es va mostrar «confrontatiu» quan li van fer una fotografia de la placa identificativa. «Tot i que finalment vaig poder identificar-lo, la manera com es va desenvolupar aquesta interacció em va resultar confrontativa i em va fer sentir intimidat», ha declarat.
«Tot i que finalment vaig poder identificar-lo [a l’agent policial], la manera com es va desenvolupar aquesta interacció em va resultar confrontativa i em va fer sentir intimidat» – Llibreter
Més enllà de la intervenció policial i del decomís dels exemplars, el llibreter ha expressat la seva preocupació per la relació entre l’exercici de l’autoritat, la llibertat d’expressió i el dret de la ciutadania a accedir a obres històriques, fins i tot quan aquestes contenen ideologies profundament rebutjades. En aquest sentit, ha defensat que la comercialització d’una obra d’aquestes característiques no implica compartir-ne les idees i ha reivindicat el paper de les llibreries com a espais de coneixement, memòria històrica i pensament crític: «La possibilitat d’estudiar documents que han tingut conseqüències devastadores en la història de la humanitat forma part de la nostra capacitat de comprendre el passat i evitar que es repeteixi».
El treballador també ha deixat clar que en cap moment pretén defensar el contingut ideològic de ‘Mein Kampf’ ni qüestionar la necessitat d’investigar possibles infraccions penals, tot i que sí que ha plantejat interrogants sobre la intervenció policial i els motius que la van justificar. «Considero fonamental que qualsevol restricció estigui degudament fonamentada en la llei i respongui a criteris de necessitat i proporcionalitat», ha assenyalat, abans d’afegir: «Em preocupa especialment la possibilitat que una interpretació individual de la legalitat pugui traduir-se en una restricció de l’accés a una obra sense que se n’expliqui adequadament el fonament jurídic». Així mateix, ha demanat aclariments sobre els fonaments jurídics que van motivar la retirada dels exemplars i sobre els procediments que regulen les intervencions iniciades per agents sense uniforme.
«La possibilitat d’estudiar documents que han tingut conseqüències devastadores en la història de la humanitat forma part de la nostra capacitat de comprendre el passat» – Llibreter
Finalment, el llibreter ha posat sobre la taula la necessitat de disposar de mecanismes de control que evitin possibles interpretacions arbitràries de la normativa en actuacions relacionades amb la circulació de publicacions. «Quins mecanismes de control existeixen per garantir que les restriccions sobre la circulació de publicacions no responguin a interpretacions arbitràries?», s’ha preguntat. En qualsevol cas, ha precisat que els interrogants plantejats no impliquen atribuir cap conducta irregular als agents que van intervenir en els fets. «Aquestes preguntes no pressuposen la comissió de cap irregularitat. Expressen una preocupació legítima sobre els límits de l’autoritat i les garanties que han de protegir la ciutadania», ha conclòs.