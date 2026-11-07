La Policia retira exemplars del ‘Mein Kampf’ d’una coneguda llibreria del país després que es detectés el llibre exposat

La Policia hauria retirat aquest dissabte diversos exemplars del llibre ‘Mein Kampf’, d’Adolf Hitler, d’una coneguda llibreria del país després que un agent fora de servei detectés que l’establiment tenia l’obra exposada en una de les prestatgeries. Segons la informació recollida per El Periòdic, l’agent hauria advertit que la comercialització del llibre podia constituir una conducta d’apologia de l’odi i hauria requerit la presència d’altres efectius policials.
Els fets s’haurien desencadenat quan el policia, qui en aquell moment no estava de servei, ha observat un exemplar del llibre exposat al públic. Així, l’agent hauria manifestat que la venda de l’obra era il·legal i hauria contactat amb altres policies perquè acudissin a l’establiment. El llibre hauria estat retirat temporalment de la prestatgeria abans que els agents s’emportessin els exemplars disponibles. Les primeres informacions apunten que el material s’hauria posat a disposició d’un batlle perquè se n’examinés el contingut.
Des de l’entorn de la llibreria s’ha explicat que el ‘Mein Kampf‘ no és una novetat en el seu catàleg i que ja se n’havien comercialitzat exemplars anteriorment, encara que en comptades ocasions. L’obra forma part de l’oferta de llibres de l’establiment i, segons les explicacions facilitades, en alguna ocasió s’havia hagut de demanar expressament. En aquest cas, els exemplars haurien arribat a través del proveïdor amb la darrera comanda, sense que fins ara la seva comercialització hagués provocat cap incidència.
Tanmateix, han remarcat que no es tracta d’una obra que l’establiment exclogui expressament de la seva oferta, malgrat el contingut ideològic i la controvèrsia històrica que l’envolten. També han assenyalat que l’edició comercialitzada seria una versió modificada del text original, de la qual s’haurien eliminat determinats passatges, especialment els de contingut antisemita. No obstant això, no s’ha pogut identificar l’editorial ni comprovar les característiques exactes d’aquesta edició.