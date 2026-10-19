La Policia arresta una dona de 32 anys per trucar de forma reiterada al telèfon del cos per insultar els funcionaris

La Policia ha detingut una dona de 32 anys la matinada d’aquest dilluns a Encamp després d’haver trucat de forma reiterada al telèfon d’emergències del cos per insultar els funcionaris. En el moment del control, s’ha apropat de manera amenaçadora als agents continuant amb els insults i les amenaces, i ha acabat detinguda com a presumpta autora de delictes contra l’honor i contra la llibertat.
En una altra intervenció, dimecres a la nit a Andorra la Vella van ser detingudes dues dones de 31 i 35 anys com a presumptes autores de delictes contra la funció pública per intentar agredir dos policies. Les dones es trobaven en estat d’embriaguesa en un establiment d’oci nocturn, on causaven aldarulls, molestaven la resta de clients i es negaven a abandonar el local. Quan els agents van intervenir a petició del personal de seguretat, les dues dones van accedir a marxar, però presumptament van intentar agredir els policies en sortir i van ser detingudes.
D’altra banda, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, el cos d’ordre ha detingut sis persones durant la darrera setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de sis homes d’entre 23 i 73 anys, controlats amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,00 i 1,78.