La Policia alerta d’una estafa massiva per SMS que suplanta la seva identitat per cobrar multes falses als ciutadans

La Policia ha alertat d’una campanya d’estafa per SMS que està arribant de manera massiva als telèfons del país, mitjançant missatges que suplanten la identitat del cos policial i informen els destinataris d’una suposada sanció pendent de pagament. L’objectiu, segons han explicat, és aconseguir que els afectats efectuïn un pagament a través d’un enllaç fraudulent. Concretament, el missatge arriba des d’un número amb el prefix internacional +1 829 i es presenta sota el nom de «Policia – Informació important», tot advertint d’una presumpta multa que s’hauria d’abonar abans de l’11 de novembre. A més, els estafadors ofereixen una reducció de 30 euros en l’import de la sanció si el pagament es fa dins del termini indicat.
Per donar una major aparença de veracitat a l’estafa, l’SMS també incorpora un codi de sanció i un enllaç des del qual, suposadament, es pot consultar la informació de la multa i efectuar-ne el pagament. Tanmateix, la Policia ha insistit que es tracta d’un intent de frau i ha recordat que el cos mai comunica aquest tipus de sancions a través de missatges SMS. Per aquest motiu, mitjançant una publicació a les xarxes socials, ha demanat a la ciutadania que no accedeixi a cap dels enllaços facilitats ni proporcioni dades personals o bancàries en cas de rebre el missatge. Així mateix, recomana eliminar-lo directament per evitar possibles estafes.